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1 час назад

Фанаты "Игры престолов" бойкотируют новую книгу Джорджа Мартина из-за обвинений в расизме

Газета.Ru

Поклонники "Игры престолов" начали бойкотировать новую книгу Джорджа Мартина "The Rise of the Dragon: An Illustrated History of the Targaryen Dynasty, Volume One" ("Восхождение Драконов: Иллюстрированная история династии Таргариенов. Том первый"). Об этом сообщает Variety. Причиной подобного поведение фанатов стали соавторы произведения - супружеская пара Линда Антонссон и Элио М. Гарсия.

Фанаты "Игры престолов" бойкотируют новую книгу Джорджа Мартина из-за обвинений в расизме
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Фанаты "Игры престолов" назвали поведение писателей расистским и проблематичным. К примеру, поклонники недовольным тем, что Антонссон раскритиковала темнокожих актеров, сыгравших белых персонажей в сериале "Игра престолов". Сообщается, что в посте, который датируется 2012 годом, писательница возмущена, что на роль Ксаро Ксоана Даксоса взяли темнокожего артиста Нонсо Анози.

В том же году, она поддержала то, что на роль Даарио Нахарис взяли белого актера Эд Скрейн, хотя создатели планировали рассмотреть артиста другой этнической принадлежности. Из недавних событий фанаты вспомнили слова Антонссон о том, что персонаж Корлиса Велариона, сыгранный темнокожим актером Стивом Туссэном, был исполнен "неправильно" в "Доме дракона". Антонссон заявила, что она не расистка, а ее слова "вырваны из контекста". Гарсия сообщил, что чувствует себя атакованным за то, что придерживается своих взглядов на работы Мартина. Ранее актриса Вупи Голдберг предложила найти работу критикам темнокожих хоббитов в сериале "Властелин колец".

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