Фанаты "Игры престолов" бойкотируют новую книгу Джорджа Мартина из-за обвинений в расизме

Поклонники "Игры престолов" начали бойкотировать новую книгу Джорджа Мартина "The Rise of the Dragon: An Illustrated History of the Targaryen Dynasty, Volume One" ("Восхождение Драконов: Иллюстрированная история династии Таргариенов. Том первый"). Об этом сообщает Variety. Причиной подобного поведение фанатов стали соавторы произведения - супружеская пара Линда Антонссон и Элио М. Гарсия.