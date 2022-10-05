Завершились съемки новых эпизодов «Первого отдела»

«Находясь внутри, бывает очень сложно оценить весь масштаб сценария. Актёры во время съёмок сосредоточены на жизни своих героев, и я могу сказать, что у моего персонажа история будет очень интересной, эмоциональной и даже неожиданной для зрителей», – говорит артист Красноярского ТЮЗ Денис Зыков.