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3 часа назад

Константин Богомолов приступил к съемкам сериала "Кеша"

ТАССиещё 1

Новый сериал режиссера Константина Богомолова "Кеша" выйдет в 2023 году. О старте съемок объявил онлайн-кинотеатр Kion.

Константин Богомолов приступил к съемкам сериала "Кеша"
Фото: Кадр из сериала "Псих"Кадр из сериала "Псих"

"Это ироничная драма о непростых отношениях четырех женщин и одного мужчины, сценарий которой написала Анна Козлова ("Краткий курс счастливой жизни", "Садовое кольцо"). Режиссером сериала станет Константин Богомолов ("Содержанки"), он же сыграет главную роль - мужчину по имени Иннокентий, который не умеет расставаться с женщинами. Вместе с Богомоловым в сериале снимутся Юлия Снигирь, Александра Ребенок, Юлия Александрова, Василиса Перелыгина, Игорь Верник и другие", - рассказали ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

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Над сериалом работают совместно Kion и киностудия "Мармот-фильм". Генеральными продюсерами выступили Валерий Тодоровский и Игорь Мишин.

По сюжету Иннокентий Мельников, или просто Кеша (Константин Богомолов) - успешный архитектор, за плечами которого три брака. Однако даже после разводов он поддерживает близкие отношения со своими женщинами - Леной (Александра Ребенок), Юлей (Юлия Александрова) и Варей (Юлия Снигирь). Однако привычный уклад нарушается, когда Кеша заводит еще одну любовницу - Аллу (Василиса Перелыгина). В результате оскорбленные женщины решают избавиться от Иннокентия.

"Сценарий написан абсолютно живым языком, и в нем прекрасным образом совмещаются драматизм и юмор, лиричность и определенная циничность, точнее - беспощадность, которая не отменяет сочувствие. Это история с прекрасными ролями для прекрасных артистов, и так складывается проект, что в нем собирается замечательная команда", - привели в пресс-службе слова Богомолова.

По словам генерального продюсера проекта Валерия Тодоровского, идея сериала родилась давно.

"Несколько лет назад мне пришла в голову идея - сделать сериал про героя, который способен любить нескольких женщин. Это нередкое явление в нашей жизни, и очень многие могут вспомнить такие ситуации из своей жизни. Я пригласил замечательного писателя и драматурга Анну Козлову, с которой сотрудничаю уже давно. Мы обсудили, и она начала писать сценарий проекта, который сегодня условно называется "Кеша", - отметил Тодоровский.

Проект будет эксклюзивно доступен на Kion в 2023 году.

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