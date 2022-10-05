Константин Богомолов приступил к съемкам сериала "Кеша"

"Несколько лет назад мне пришла в голову идея - сделать сериал про героя, который способен любить нескольких женщин. Это нередкое явление в нашей жизни, и очень многие могут вспомнить такие ситуации из своей жизни. Я пригласил замечательного писателя и драматурга Анну Козлову, с которой сотрудничаю уже давно. Мы обсудили, и она начала писать сценарий проекта, который сегодня условно называется "Кеша", - отметил Тодоровский.