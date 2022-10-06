Всплыли подробности о второй части «И просто так...»

Съемки второй части «И просто так...» сейчас проходят в Нью-Йорке. Там у местных жителей есть возможность своими глазами увидеть сцены из будущих серий. А исполнительница главной роли Сара Джессика Паркер тем временем постит в личном аккаунте фотографии со съемочной площадки. Чтобы к просмотру эпизодов мы стали готовиться заранее.
Уже с первых кадров видно, что зрителей вновь решили удивить образами Кэрри Брэдшоу. Костюмеры проекта вручили ей сумку в виде голубя JW Anderson. И это не просто смешная деталь, а прямая отсылка к истории любви Кэрри и мистера Бига. Вспомните, как однажды он подарил ей сумку в виде птицы, которая обескуражила Брэдшоу. А на свадьбу, которая должна была состояться в Библиотеке Нью-Йорка, героиня надела головной убор в виде лебедя.
Кроме того, на ногах у журналистки туфли Dior, в которых она также несколько раз появлялась в разных сезонах «Секса в большом городе».
Шарлотта осталась такой же правильной, чопорной мамой и женой образцовой семьи с Манхеттена и продолжает следовать своему строгому стилю. На фотографиях со съемок «И просто так...» видно, что подруги отправились на шопинг.
Других подробностей сюжета пока не раскрывают. Продюсеры сериала любят делать это постепенно. Ждем!