Всплыли подробности о второй части «И просто так...»

Съемки второй части «И просто так...» сейчас проходят в Нью-Йорке. Там у местных жителей есть возможность своими глазами увидеть сцены из будущих серий. А исполнительница главной роли Сара Джессика Паркер тем временем постит в личном аккаунте фотографии со съемочной площадки. Чтобы к просмотру эпизодов мы стали готовиться заранее.

Фото: Super.ru Super.ru

Уже с первых кадров видно, что зрителей вновь решили удивить образами Кэрри Брэдшоу. Костюмеры проекта вручили ей сумку в виде голубя JW Anderson. И это не просто смешная деталь, а прямая отсылка к истории любви Кэрри и мистера Бига. Вспомните, как однажды он подарил ей сумку в виде птицы, которая обескуражила Брэдшоу. А на свадьбу, которая должна была состояться в Библиотеке Нью-Йорка, героиня надела головной убор в виде лебедя.

Кроме того, на ногах у журналистки туфли Dior, в которых она также несколько раз появлялась в разных сезонах «Секса в большом городе».

Шарлотта осталась такой же правильной, чопорной мамой и женой образцовой семьи с Манхеттена и продолжает следовать своему строгому стилю. На фотографиях со съемок «И просто так...» видно, что подруги отправились на шопинг.