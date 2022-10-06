Россияне рассказали о том, как смотрят сериалы

Сериаломаны высказались о своих предпочтениях и привычках.

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Когда россияне смотрят любимые шоу – вечером или во время еды? Нужен ли им большой экран и боятся ли они спойлеров? Аналитики Rambler&Co узнали о сериальных предпочтениях более полумиллиона интернет-пользователей со всей страны.

Согласно опросу 43% сделали выбор в пользу онлайн-кинотеатров. Небольшой перевес остаётся за теми, кто смотрит сериалы в основном в телевизионном эфире, – 57% россиян.

Большинство зрителей онлайн-платформ (68%) смотрят сериалы в том темпе, который соответствует их текущему настроению. 22% торопятся ознакомиться с премьерной серией сразу же, когда она появляется в доступе, 5% сначала ждут отзывов кинокритиков и столько же (5%) – мнений друзей.

Пользователи видеосервисов в основном (56%) предпочитают смотреть любимый контент в своё свободное время. 29% практикуют binge-watching (непрерывный просмотр всех серий разом), а 15% смотрят сериал так, как это предусмотрено расписанием выхода серий.

Респонденты этой категории чаще всего (41%) включают любимые шоу на ноутбуках или мониторах. 37% – на большом экране телевизора, 15% хватает смартфона, а 7% используют планшет.

Любимое время для просмотра у 76% опрошенных – это вечер. 11% успевают смотреть сериалы во время еды, 6% включают с утра, 5% ухитряются следить за сюжетом во время работы, а 2% – в общественном транспорте.

И пользователи онлайн-платформ, и телезрители сходятся в одном – спойлеры им не страшны. Так ответили 76% респондентов. Для остальных же (почти четверти россиян) раскрытие сюжетных поворотов испортит впечатление от просмотра.