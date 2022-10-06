Эйса Гонсалес не сыграет Электру в новом сериале Marvel

Чувствую, мне нужно прояснить ситуацию сразу по нескольким причинам. Во-первых, я смущена количеством ненависти по этому поводу, а во-вторых, я полагаю, что это сэкономит многим людям энергию. Нет, я не сыграю Электру в "Сорвиголове", у меня уже есть действующий эксклюзивный контракт на сериал "Задача трех тел". Всегда пожалуйста", — написала Гонсалес.