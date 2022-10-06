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35 минут назад

Эйса Гонсалес не сыграет Электру в новом сериале Marvel

Газета.Ru

Актриса Эйса Гонсалес ("Малыш на драйве") в своем Twitter-аккаунте опровергла слухи о получении роли Электра Начиос в новом проекте Marvel.

Эйса Гонсалес не сыграет Электру в новом сериале Marvel
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Впервые информация о возможном участии Гонсалес в ребуте "Сорвиголова: Рожденный заново" появилась в западной прессе еще летом. Поклонники оригинального сериала критично отнеслись к кандидатуре актрисы на роль Электры. "

Чувствую, мне нужно прояснить ситуацию сразу по нескольким причинам. Во-первых, я смущена количеством ненависти по этому поводу, а во-вторых, я полагаю, что это сэкономит многим людям энергию. Нет, я не сыграю Электру в "Сорвиголове", у меня уже есть действующий эксклюзивный контракт на сериал "Задача трех тел". Всегда пожалуйста", — написала Гонсалес.

Недавно появлялась информация, что съемки "Рожденного заново" начнутся в феврале 2023 года в Нью-Йорке, а сам релиз сериала запланирован на весну 2024-го.

Сериалы,Сорвиголова,Малыш на драйве,
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