Эйса Гонсалес не сыграет Электру в новом сериале Marvel

Актриса Эйса Гонсалес ("Малыш на драйве") в своем Twitter-аккаунте опровергла слухи о получении роли Электра Начиос в новом проекте Marvel.
Впервые информация о возможном участии Гонсалес в ребуте "Сорвиголова: Рожденный заново" появилась в западной прессе еще летом. Поклонники оригинального сериала критично отнеслись к кандидатуре актрисы на роль Электры. "
Чувствую, мне нужно прояснить ситуацию сразу по нескольким причинам. Во-первых, я смущена количеством ненависти по этому поводу, а во-вторых, я полагаю, что это сэкономит многим людям энергию. Нет, я не сыграю Электру в "Сорвиголове", у меня уже есть действующий эксклюзивный контракт на сериал "Задача трех тел". Всегда пожалуйста", — написала Гонсалес.
Недавно появлялась информация, что съемки "Рожденного заново" начнутся в феврале 2023 года в Нью-Йорке, а сам релиз сериала запланирован на весну 2024-го.