Новый сериал по «Звездным войнам»: почему нужно смотреть

На Disney+ выходит очередной сериал по вселенной «Звездных войн» — «Андор», рассказывающий историю становления повстанца по имени Кассиан Андор в исполнении Диего Луны («И твою маму тоже», «Мистер Одиночество»). Проект Тони Гилроя («Майкл Клейтон», сценарии к тетралогии о Джейсоне Борне) интригует не только тем, что фокусируется на совсем уж малоизвестном герое, но и стилистикой, невероятно далекой от любого другого проекта по «Звездным войнам». «Лента.ру» объясняет, почему это шоу непременно стоит посмотреть.

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Кто такой Кассиан Андор? Прожженные поклонники франшизы знают его по фильму «Изгой-один. Звездные войны: Истории» как удалого повстанца, посвятившего свою жизнь противостоянию тирании Империи. В «Андоре» заглавный герой максимально далек от образа преданного идеям революции вояки — перед нами скиталец-контрабандист, занятый исключительно личными проблемами. В имперских реалиях Кассиан, происходящий с позабытой всеми планеты Кенари, занимает низшую ступень иерархии — так что один косой взгляд, брошенный в сторону двух офицеров безопасности в борделе на Морлане-один, приводит к стычке в темной подворотне. Андор, впрочем, демонстрирует не только превосходные навыки рукопашного боя, но и жесткое хладнокровие — прикончив одного силовика в драке, он затем безжалостно расправляется со вторым, чтобы не оставлять свидетелей.

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Убийство двух офицеров безопасности — серьезное преступление, даже при том, что Морлана-один находится не под тотальным контролем Империи, но под своего рода протекторатом. За Кассианом (точнее, за неидентифицированным мужчиной с Кенари) начинается охота, возглавляемая исполнительным Сирилом Карном (Кайл Соллер). На счастье беглеца, таинственный делец Лютен (Стеллан Скарсгард), пожелавший купить у него украденный у имперцев навигационный модуль, предлагает работу — ограбить имперскую базу. Кассиан соглашается на авантюру и оказывается втянут в дела настоящего революционного подполья.

Эксплуатация культовых персонажей и знакомых декораций уже давно стала излюбленным и беспроигрышным трюком всех последних проектов по «Звездным войнам» — нет легче способа спровоцировать публику на выброс эндорфинов, чем надавливание на ностальгические чувства. Тем удивительнее, что «Андор» от такого аттракциона отказывается напрочь — о вселенной Лукаса тут напоминает порой лишь пролетающие над головами персонажей звездолеты, да редкие инопланетяне в роли массовки.

Шоураннер Тони Гилрой намеренно дистанцируется от узнаваемых героев и неймдроппинга, то есть от фан-сервиса, который за последнее время уже успел стать настоящим проклятьем для любой многомиллионной франшизы

Вместо этого нам предлагают совсем новую и довольно жестокую вселенную с темными подворотнями, в которых до героя докапываются упивающиеся властью силовики, с полицейскими рейдами, которыми руководят пылкие и воинственные расисты, с политическими интригами в высших кругах Империи, суровыми реалиями жизни повстанцев, запутанными романтическими сюжетными линиями (как ни странно, довольно редкое среди последних проектов по «Звездным войнам» явление), с борделями, в конце-концов — «Андор» всем своим существом демонстрирует, что направлен на взрослую аудиторию.

И для этой аудитории Тони Гилрой приготовил целое представление из жанровых диффузий — за пять уже вышедших эпизодов «Андор» успевает от шпионского боевика а-ля «Идентификация Борна» перетечь к криминальному «ограблению казино», а оттуда уже и к полноценному военному триллеру. Зачатки таких тенденций проявлялись уже и в «Книге Бобы Фетта», погружавшейся в теневой мир татуиновского криминала, и в «Оби-Ване Кеноби», в первой половине сезона рисовавшем тягучую атмосферу паранойи в оккупированной Империей галактике. Но если предшественники старались не сильно отходить от стилистики ранних фильмов Джорджа Лукаса, то «Андор» вполне может существовать как обособленное от вселенной «Звездных войн» произведение — настолько он не похож ни на один из предыдущих сериалов и полнометражных фильмов.

При этом во франшизе уже есть история о контрабандисте, ставшем легендой сопротивления, — всего четыре года назад собственный «байопик» получил Хан Соло

Картина Рона Ховарда тоже заставляла своего героя мутить темные делишки и вращаться в криминальных кругах, но на поверку фильм «Хан Соло: Звездные войны. Истории» оказался довольно унылым аттракционом, переполненным фан-сервисом и яркими, но бессмысленными экшен-сценами.

«Андор» же, хоть и не козыряет актерами уровня Эмилии Кларк или Дональда Гловера, оказывается в разы увлекательнее хотя бы из-за тщательности, с которой Гилрой подходит к проработке даже самых второстепенных персонажей. Путь Кассиана от расправы с зарвавшимися охранниками до прилета в лагерь повстанцев при желании можно было бы уместить в один эпизод (к подобным трюкам Disney прибегал, мягко скажем, не раз), но Гилрой предпочитает растягивать буквально каждый этап побега, фокусируясь на судьбах тех, кого хоть как-то затронула авантюра Андора.

Преследующий преступника заминспектора Карн выслушивает от начальника целую лекцию о том, почему о деле следует забыть, после чего связывается с Лайнусом Моском (Алекс Фернс), который одной только речью перед сослуживцами наглядно показывает, как выглядит имперский полицейский расизм; связывающая Кассиана с дельцом подруга Бикс (Адриа Архона) попутно вязнет в романе с ревнивым коллегой Тиммом (Джеймс Макардл); завербовавший нового рекрута Лютен затем оказывается на Корусанте, где ведет двойную жизнь, притворяясь продавцом антиквариата. Эти и другие типажи будто бы перенеслись в далекую Галактику из более реалистичных драм вроде «Мы владеем этим городом», «Карточного домика» и даже «Ветра, который качает вереск». Такие персонажи выглядят настолько земными, что порой невольно замечаешь их инородность вселенной Лукаса; к примеру, сцена спецназовского рейда, перерастающего в серьезные уличные перестрелки, выглядит так, будто действие разворачивается не на другой планете, а в диснеевском парке развлечений, посвященном «Звездным войнам».

Впрочем, к середине сезона этот морок спадает — все-таки «Андор» посвящен не постмодернистскому смешению жанров, а становлению космического революционера

И революционной риторики здесь предостаточно — команда, с которой Кассиану предстоит ограбить имперскую базу, состоит из идеологически подкованных повстанцев, манифесты которых совсем чуть-чуть не дотягивают до высказываний настоящих леворадикальных коммунистов (всего-то не хватает глубже копнуть под подозрительную систему галактических кредитов — но это, будем надеяться, произойдет в каком-нибудь следующем проекте). Новообретенные братья и сестры по оружию, собственно, и подталкивают Кассиана к мысли о необходимости борьбы с режимом-опрессором. При этом нельзя не отметить, как сильно заглавный герой, получив обмундирование и взяв в руки винтовку, начинает походить на молодого Че Гевару — «Андор», при том, что сюжетная линия противостояния Альянса и Империи проходит через большинство полнометражных фильмов серии, оказывается во всех смыслах одним из самых революционных проектов «Звездных войн».