Любимый персонаж из «Секса в большом городе» появится в продолжении

Сериалу «И просто так», являющемуся своеобразным продолжением «Секса в большом городе» еще только предстоит занять свое место в сердцах зрителей, а создатели уже планируют второй сезон.
Заранее было известно, что уже известные и по «Сексу» и по первой части «И просто так» Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис будут играть и дальше.
А вот участие Ким Кэтролл, игравшей Саманту, по слухам, в сценарии прописано не будет.
Зато в фильме появится один из самых любимых мужских персонажей «Секса в большом городе» Джон Корбетт, сыгравший едва не состоявшегося мужа главной героини Кэрри.
Поговаривали, что он мог появиться еще в первом сезоне «И просто так». Но тогда не сложилось, зато теперь ему место в проекте нашлось. Премьеру сериала планируют на 2023 год.