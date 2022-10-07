Любимый персонаж из «Секса в большом городе» появится в продолжении

Сериалу «И просто так», являющемуся своеобразным продолжением «Секса в большом городе» еще только предстоит занять свое место в сердцах зрителей, а создатели уже планируют второй сезон.

Фото: Inc-News Inc-News

Заранее было известно, что уже известные и по «Сексу» и по первой части «И просто так» Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис будут играть и дальше.

А вот участие Ким Кэтролл, игравшей Саманту, по слухам, в сценарии прописано не будет.

Зато в фильме появится один из самых любимых мужских персонажей «Секса в большом городе» Джон Корбетт, сыгравший едва не состоявшегося мужа главной героини Кэрри.