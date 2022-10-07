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2 часа назад

Любимый мужской персонаж из «Секса в большом городе» появится в продолжении «И просто так»

Inc-News

Сериалу «И просто так», являющемуся своеобразным продолжением «Секса в большом городе» еще только предстоит занять свое место в сердцах зрителей, а создатели уже планируют второй сезон.

Любимый персонаж из «Секса в большом городе» появится в продолжении
Фото: Inc-NewsInc-News

Заранее было известно, что уже известные и по «Сексу» и по первой части «И просто так» Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис будут играть и дальше.

А вот участие Ким Кэтролл, игравшей Саманту, по слухам, в сценарии прописано не будет.

Зато в фильме появится один из самых любимых мужских персонажей «Секса в большом городе» Джон Корбетт, сыгравший едва не состоявшегося мужа главной героини Кэрри.

Поговаривали, что он мог появиться еще в первом сезоне «И просто так». Но тогда не сложилось, зато теперь ему место в проекте нашлось. Премьеру сериала планируют на 2023 год.

Сериалы,Секс в большом городе,Ким Кэтролл,Сара Паркер,Синтия Никсон,Джон Корбетт,
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