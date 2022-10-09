Дон Корлеоне — крестный отец эмпатии?

Игорь Пылаев, эксперт по массовым коммуникациям, автор книг по PR и маркетингу, рассказал, почему дон Корлеоне из «Крестного отца» может называться иконой эмпатического лидерства. Как ультрамодный стиль управления, основанный на чуткости к проблемам подчиненных и партнеров, на симпатии, эмоциональной привязанности, сочетается с деятельностью «по понятиям»?

Фото: Инвест-Форсайт Инвест-Форсайт

Причина столь неожиданного открытия — сериал The Offer о фантасмагоричных съемках первой части трилогии The Godfather, или «Крестный отец».Сериал The Offer («Предложение») — реальная история о том, как молодой и никому не известный продюсер Альберт Радди превратил крайне безнадежный проект в один из самых успешных и кассовых фильмов.

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Абсолютно невероятная, фантастическая история, если б практически всё, что происходит в сериале, не было чистой правдой!

Вдумчивый зритель получит редкую возможность подробно на протяжении 10 серий следить за тем, какие именно деловые и человеческие качества продюсера напрямую способствуют успеху картины. От безнадеги и краха — до «Оскара»!

История начинается обыденно. Кинокомпания Paramount Pictures приобрела права на экранизацию литературного бестселлера Марио Пьюзо «Крестный отец». Но денег на постановку практически нет. В наличии пара десятков миллионов. По киношным меркам — жалкие гроши. В целях экономии решили привлечь безвестного продюсера, Альберта Радди. На счастье, тот крутился рядом в надежде попасться на глаза большим боссам кинокомпании.

Радди соглашается.

Быстро выяснилось, что это будет второразрядный гангстерский боевик. Без звезд Голливуда. Лишь бы дешево и — море крови.Продюсер вынужден убеждать руководство студии в своей способности за гроши снять полноценную историю. О семейных ценностях. О взаимоотношениях между отцом, сыновьями, между братьями, мужем и женой, другими членами семьи в прямом и переносном смысле. Так постепенно в борьбе и муках рождается семейная сага с криминальным уклоном.

На слухах об экранизации романа Пьюзо поднялись главари итальянской мафии. Книга уже привлекла самое пристальное внимание к преступной деятельности семей, а тут наклевывается фильм! Чтобы пресечь нездоровый — по меркам бандитов — ажиотаж, было принято решение любой ценой сорвать съемки «Крестного отца».

Продюсера запугивали, ему забивали «стрелку», в конце концов обстреляли машину… Но г-н Радди выжил, добился благосклонности одного из ключевых боссов мафии и даже задружился с ним.

Как?! Собственно, сериал ровно об этом. О выдающихся лидерских качествах Альберта Радди, без которых не было бы ничего. Даже боевик, и тот вряд ли бы появился на свет. Не говоря уже о Марлоне Брандо в роли дона Корлеона, Аль Пачино в роли Майкла Корлеона, звездном режиссере Френсисе Форд Коппола.Безусловно, в 1969 году — к моменту привлечения г-на Радди к работе над сомнительным проектом — никто слыхом не слыхивал об эмпатическом лидерстве. Эту тему придумали намного позже, на рубеже двух столетий.

Послевоенная эпоха — разгул авторитаризма как отголоска Второй Мировой и производное войны холодной. В киноиндустрии также царил дух единоначалия, основанный на правиле длинного кнута и маленького пряника. Какая такая эмпатия, сочувствие к подчиненным, принятие во внимание их мнения — без интриг, унижений, наказаний?! «Добрым словом и пистолетом добьешься большего, чем просто добрым словом». Под этой крылатой фразой, приписываемой Аль Капоне, мог бы подписаться любой тогдашний киноворотила. Мысленно, разумеется, без огласки.

Альберт Радди как продюсер поломал все гласные и негласные правила. Он уважал мнение тех, кого нанимал. Поэтому прислушивался к партнерам и подчиненным. Всегда держал данное слово, даже, казалось, в ущерб здравому смыслу, личной выгоде и авторитету. Видно, что все его поступки в рамках кинопроекта ориентированы на общее дело, а не на узкие интересы вышестоящих начальников или влиятельных партнеров. Чуткость, мягкость, сочувствие, спокойствие… Но в то же время — жесткость руководителя, нацеленного на конечный результат.

Когда лидер любит не себя в деле, а дело — в себе, образно говоря. И пытается разжечь такую же любовь во всех заинтересованных в его бизнес-проекте.

По мере просмотра сериала, судьба г-на Радди начинает причудливым образом переплетаться с историй дона Корлеона. По задумке авторов или так исторически сложилось, не суть. Но это видно невооруженным глазом, ведь сам фильм очень многими давно и основательно засмотрен «до дыр».

Для тех, кто не помнит или не смотрел оригинал: авторы сериала оживляют знаковые эпизоды «Крестного отца» в исполнении современных актеров.

В итоге возникает впечатление, что и дон Корлеоне, босс боссов, — это чуть ли не икона эмпатического стиля управления. Невероятно, но факт! С первых минут появления в кадре фильма Марлон Брандо демонстрирует мягкость, чуткость и одновременность жесткость своего персонажа. Даже после просьбы пекаря Америго Бонасера убить подонков, надругавшихся над его дочерью. Когда булочник замолчал, дон Корлеоне мягко улыбнулся: «Дорогой друг, оставь свои тревоги». По сути, сериал «Предложение» можно смотреть как полноценное пособие по развитию эмпатических лидерских качеств. После чего — уже совершенно другими глазами — оценивать образ самого «Крестного отца» в одноименном фильме.

Сразу становится понятно, в чем разница между доном Корлеоне и Майклом, его сыном, ставшим во главе семьи после череды трагических событий. Ровно в этом — в эмпатии. Старший дон наделен этим качеством, и вторая часть мафиозной саги — тому подтверждение. А Майкл — увы. Вторая Мировая война, покушение на отца, гибель первой жены, убийство старшего брата, предательство второй супруги напрочь вытравили эмпатию!Вито Корлеоне, естественно, образ — собирательный и, главное, вымышленный. В реальной жизни вряд ли найдутся криминальные элементы с претензией на статус иконы эмпатического лидерства. Кто не путает оффер с афёрой!