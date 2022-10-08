Джастин Лонг снимется в сериале "Ужастики" по книгам Стайна

Актер и комик Джастин Лонг («Джиперс Криперс», «Элвин и бурундуки») присоединился к актерскому составу предстоящего сериала Disney+ «Ужастики» по мотивам цикла книг Р. Л. Стайна, пишет Variety.
Сообщается, что Лонг исполнит роль Нейтана Брэтта — нового школьного учителя, который каким-то образом связан со сверхъестественным убийством, совершенным несколько десятилетий назад.
Сам сериал расскажет о группе пяти школьников, которые высвобождают сверхъестественные силы, угрожающие их родному городу, и в процессе его спасения узнают секреты своих родителей. Первый сезон шоу будет состоять из десяти эпизодов. Дата релиза сериала пока не известна.
«Ужастики» Р. Л. Стайна, как отмечает издание Collider, — вторая по продажам книжная серия в истории, уступающая только «Гарри Поттеру». Сериал «Мурашки», снятый по мотивам цикла в формате антологии, выходил на канале Fox Kids с 1995 по 1998 год. В 2015 году состоялась премьера полнометражного фильма Роба Леттермана «Ужастики», одну из главных ролей в котором сыграл Джек Блэк. В 2018 году у ленты появился сиквел «Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин».