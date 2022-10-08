Джастин Лонг снимется в сериале "Ужастики" по книгам Стайна

Актер и комик Джастин Лонг («Джиперс Криперс», «Элвин и бурундуки») присоединился к актерскому составу предстоящего сериала Disney+ «Ужастики» по мотивам цикла книг Р. Л. Стайна, пишет Variety.

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Сообщается, что Лонг исполнит роль Нейтана Брэтта — нового школьного учителя, который каким-то образом связан со сверхъестественным убийством, совершенным несколько десятилетий назад.

Сам сериал расскажет о группе пяти школьников, которые высвобождают сверхъестественные силы, угрожающие их родному городу, и в процессе его спасения узнают секреты своих родителей. Первый сезон шоу будет состоять из десяти эпизодов. Дата релиза сериала пока не известна.