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2 часа назад

Вышел трейлер последнего эпизода "Доктора Кто" с Джоди Уиттакер

Газета.Ru

«Би-би-си» представила трейлер полуторачасового спецэпизода сериала «Доктор Кто», получившего подзаголовок «Сила Доктора». Серия, которая выйдет в эфир 23 октября, станет последней для актрисы Джоди Уиттакер в роли Доктора.

Вышел трейлер последнего эпизода "Доктора Кто"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В «Силе Доктора» появятся все главные враги героя — Мастер, далеки и киберлюди, а также несколько спутников предыдущих воплощений Доктора. Кроме того, в съемках принял участие актер Дэвид Теннант, игравший Десятого Доктора. Сюжет эпизода будет вращаться вокруг пропажи 15 самых ценных картин во всем мире.

В мае 2022 года стало известно, что 14-м Доктором станет звезда «Полового воспитания» Шути Гатва. Как сообщил актер Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму»), присоединившийся к работе над сериалом, новый Доктор будет ЛГБТК-персоной. На позицию шоураннера сериала вернется Расселл Т. Дэйвис, руководивший работой над первыми четырьмя сезонами перезапуска «Доктора Кто».

Сериалы,Как я встретил вашу маму,Половое воспитание,Джоди Уиттакер,Дэвид Теннант,Нил Харрис,
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