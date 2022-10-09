Вышел трейлер последнего эпизода "Доктора Кто"

«Би-би-си» представила трейлер полуторачасового спецэпизода сериала «Доктор Кто», получившего подзаголовок «Сила Доктора». Серия, которая выйдет в эфир 23 октября, станет последней для актрисы Джоди Уиттакер в роли Доктора.
В «Силе Доктора» появятся все главные враги героя — Мастер, далеки и киберлюди, а также несколько спутников предыдущих воплощений Доктора. Кроме того, в съемках принял участие актер Дэвид Теннант, игравший Десятого Доктора. Сюжет эпизода будет вращаться вокруг пропажи 15 самых ценных картин во всем мире.
В мае 2022 года стало известно, что 14-м Доктором станет звезда «Полового воспитания» Шути Гатва. Как сообщил актер Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму»), присоединившийся к работе над сериалом, новый Доктор будет ЛГБТК-персоной. На позицию шоураннера сериала вернется Расселл Т. Дэйвис, руководивший работой над первыми четырьмя сезонами перезапуска «Доктора Кто».