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47 минут назад

Кто из звезд сыграет в сериале Бертона о семейке Аддамс

Мира Маркина

Стриминговый сервис Netflix выпустил новый трейлер сериала «Уэнсдэй», который снял Тим Бертон. Что известно о проекте и какие звезды в нем снялись, читайте в материале «Рамблера».

Кто из звезд сыграет в сериале Бертона о семейке Аддамс
Фото: Кадр из сериала "Уэнсдэй"Кадр из сериала "Уэнсдэй"

Исполнительным продюсером и режиссером сериала выступил Тим Бертон. Проект расскажет про саркастичную девушку Уэнсдэй Аддамс, которая проходит обучение в академии Невермор. Девушке предстоит предотвратить серию убийств, обуздать свои сверхспособности и разгадать тайну, которая объединила ее родителей 25 лет назад.

Главная роль досталась Дженне Ортега («Крик»). В проекте также снялись Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гузман, Гвендолин Кристи и Кристина Риччи, исполнившая роль Уэнсдэй в «Семейке Адамс» Барри Зонненфельда. В сериале Бертона она играет профессора Мэрилин Торнхилл.

Это еще не все: стало известно, кого взяли на роль дяди Фестера. В СМИ долгое время ходили слухи, что его сыграл Джонни Депп, однако место в проекте досталось актеру Фреду Армисену, известному по «Бруклину 9-9» и «Евротуру».

Шоу выйдет на стриминговом сервисе Netflix уже 23 ноября.

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