Кто из звезд сыграет в сериале Бертона о семейке Аддамс

Стриминговый сервис Netflix выпустил новый трейлер сериала «Уэнсдэй», который снял Тим Бертон. Что известно о проекте и какие звезды в нем снялись, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Уэнсдэй" Кадр из сериала "Уэнсдэй"

Исполнительным продюсером и режиссером сериала выступил Тим Бертон. Проект расскажет про саркастичную девушку Уэнсдэй Аддамс, которая проходит обучение в академии Невермор. Девушке предстоит предотвратить серию убийств, обуздать свои сверхспособности и разгадать тайну, которая объединила ее родителей 25 лет назад.

Это еще не все: стало известно, кого взяли на роль дяди Фестера. В СМИ долгое время ходили слухи, что его сыграл Джонни Депп, однако место в проекте досталось актеру Фреду Армисену, известному по «Бруклину 9-9» и «Евротуру».