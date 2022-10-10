Кто из звезд сыграет в сериале Бертона о семейке Аддамс

Стриминговый сервис Netflix выпустил новый трейлер сериала «Уэнсдэй», который снял Тим Бертон. Что известно о проекте и какие звезды в нем снялись, читайте в материале «Рамблера».
Исполнительным продюсером и режиссером сериала выступил Тим Бертон. Проект расскажет про саркастичную девушку Уэнсдэй Аддамс, которая проходит обучение в академии Невермор. Девушке предстоит предотвратить серию убийств, обуздать свои сверхспособности и разгадать тайну, которая объединила ее родителей 25 лет назад.
Главная роль досталась Дженне Ортега («Крик»). В проекте также снялись Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гузман, Гвендолин Кристи и Кристина Риччи, исполнившая роль Уэнсдэй в «Семейке Адамс» Барри Зонненфельда. В сериале Бертона она играет профессора Мэрилин Торнхилл.
Это еще не все: стало известно, кого взяли на роль дяди Фестера. В СМИ долгое время ходили слухи, что его сыграл Джонни Депп, однако место в проекте досталось актеру Фреду Армисену, известному по «Бруклину 9-9» и «Евротуру».
Шоу выйдет на стриминговом сервисе Netflix уже 23 ноября.