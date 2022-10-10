Киану Ривз покинул сериал Скорсезе и Ди Каприо через пару месяцев

Канадский актер Киану Ривз покидает проект «Дьявол в Белом городе» от Hulu спустя пару месяцев после утверждения на роль. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Сообщается, что Hulu уже ищет замену Ривзу. Актер и представители стриминговой платформы отказались от комментариев.
Работа над сериалом ведется уже более 10 лет. С 2003 года проектом занимается актер Леонардо Ди Каприо, выступающий в качестве исполнительного продюсера картины вместе с Мартином Скорсезе.
Сериал «Дьявол в Белом городе» режиссера Тодда Филда — экранизация книги американского журналиста и документалиста Эрика Ларсона, основанная на реальной истории. Шоу расскажет о серийном убийце и владельце отеля в Чикаго Генри Холмсе, который, по разным данным, убил от 50 до 200 своих постояльцев в 1893 году во время Всемирной Колумбовой выставки. В 1894 году мужчину арестовали, а через два года повесили. До казни он признался в убийстве только 27 человек. Кто сыграет роль главного героя, пока неизвестно.
«Белым городом» назывался один из крупнейших архитектурных экспонатов выставки — выстроенный из гипса городской квартал, включающий в себя 400 временных павильонов в стиле неоклассицизм и модерн.
Ранее шоураннер «Дома Дракона» объявил об уходе из проекта.