Киану Ривз покинул сериал Скорсезе и Ди Каприо через пару месяцев

Сериал «Дьявол в Белом городе» режиссера Тодда Филда — экранизация книги американского журналиста и документалиста Эрика Ларсона, основанная на реальной истории. Шоу расскажет о серийном убийце и владельце отеля в Чикаго Генри Холмсе, который, по разным данным, убил от 50 до 200 своих постояльцев в 1893 году во время Всемирной Колумбовой выставки. В 1894 году мужчину арестовали, а через два года повесили. До казни он признался в убийстве только 27 человек. Кто сыграет роль главного героя, пока неизвестно.