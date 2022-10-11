"Мне кажется, этот сериал об одиночестве. Когда человек вдруг просыпается в один день и видит, что люди вокруг него все немного карикатурные. Он пытается определить свое место в том пространстве, которое он себе все это время создавал, но у него не получается, потому что играл не свои роли. А когда играешь не свои роли, у тебя выстраивается не твоя реальность, и эта героиня идет к тому, чтобы как раз узнать, что эта реальность не ее", — сказала актриса Лена Тронина.