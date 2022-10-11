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57 минут назад

Названа дата выхода нового сезона "Секретов семейной жизни"

Газета.Ru

Премьера второго сезона авантюрной комедии о семейной паре на грани развода "Секреты семейной жизни" состоится 21 октября. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.

Названа дата выхода нового сезона "Секретов семейной жизни"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В центре сюжета сериала - молодая пара Никита и Полина (Петр Скворцов и Алена Михайлова), которая находится не только в шаге от развода, но и от тюремного заключения. Следователь Роман (Федор Лавров) шантажирует молодых людей, заставляя их продолжать череду убийств блогеров. Согласно его плану, новой жертвой должна стать крайне популярная блогерша Кира Крауч (Регина Тодоренко).

Режиссером сериала выступил Михаил Поляков. Продюсеры - Александр Цекало, Иван Самохвалов и Игорь Мишин. Сценарий написали Нина Беленицкая и Дмитрий Минаев.

Сериалы,Иван Самохвалов,Алена Михайлова,Регина Тодоренко,Федор Лавров,Дмитрий Минаев,Михаил Поляков,Петр Скворцов,Игорь Мишин,Нина Беленицкая,Александр Цекало,
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