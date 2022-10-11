Названа дата выхода нового сезона "Секретов семейной жизни"

Премьера второго сезона авантюрной комедии о семейной паре на грани развода "Секреты семейной жизни" состоится 21 октября. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.

В центре сюжета сериала - молодая пара Никита и Полина (Петр Скворцов и Алена Михайлова), которая находится не только в шаге от развода, но и от тюремного заключения. Следователь Роман (Федор Лавров) шантажирует молодых людей, заставляя их продолжать череду убийств блогеров. Согласно его плану, новой жертвой должна стать крайне популярная блогерша Кира Крауч (Регина Тодоренко).