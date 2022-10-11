Подборка лучших мини-сериалов последних лет

Для тех, кто любит погружаться в истории, но не готов годами ожидать новых сезонов сериала-эпопеи и отдавать просмотру целые месяцы, "Рамблер" подготовил подборку достойных мини-сериалов.

Фото: Кадр из мини-сериала «Чернобыль» Кадр из мини-сериала «Чернобыль»

«Ход королевы», 2020

В возрасте 9 лет Элизабет становится сиротой и попадает в детский приют, где знакомиться с уборщиком, который меняет всю ее жизнь. Новый друг девочки играет в шахматы и девочка старается перенять его знания. Слишком скоро становится ясно, что у Элизабет выдающиеся способности. Девушка попадает на первый шахматный турнир, после которого ломает систему, которая позволяла заниматься этим спортом лишь мужчинам. Ее ждет яркая карьера с большим количеством побед и падений.

«И повсюду тлеют пожары», 2020

Небольшая история заставит вас окунуться в мир, где столкнулись две противоположности. Богатая, интеллигентная и авторитетная Элен Ричардсон решает протянуть руку помощи попавшей в трудную ситуацию Мие Уоррен, которая вместе с дочерью бежала от своих проблем. Однако, чем обернется для Элен ее доброта и желание помочь, еще предстоит узнать.

«Чернобыль», 2019