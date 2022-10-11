Подборка лучших мини-сериалов последних лет

Для тех, кто любит погружаться в истории, но не готов годами ожидать новых сезонов сериала-эпопеи и отдавать просмотру целые месяцы, "Рамблер" подготовил подборку достойных мини-сериалов.
В возрасте 9 лет Элизабет становится сиротой и попадает в детский приют, где знакомиться с уборщиком, который меняет всю ее жизнь. Новый друг девочки играет в шахматы и девочка старается перенять его знания. Слишком скоро становится ясно, что у Элизабет выдающиеся способности. Девушка попадает на первый шахматный турнир, после которого ломает систему, которая позволяла заниматься этим спортом лишь мужчинам. Ее ждет яркая карьера с большим количеством побед и падений.
Небольшая история заставит вас окунуться в мир, где столкнулись две противоположности. Богатая, интеллигентная и авторитетная Элен Ричардсон решает протянуть руку помощи попавшей в трудную ситуацию Мие Уоррен, которая вместе с дочерью бежала от своих проблем. Однако, чем обернется для Элен ее доброта и желание помочь, еще предстоит узнать.
Мини-сериал, снятый на основе реальных событий. В сюжете показаны истории простых людей, ставших жертвами катастрофы на АЭС, и чиновников, действия которых привели к неисправимым последствиям. В сериале показана почасовая хронология событий тех дней в Чернобыле.