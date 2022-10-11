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6 минут назад

Сериал «Дьявол в Белом городе» Скорсезе и Ди Каприо лишился режиссера

Lenta.ru

Cериал «Дьявол в Белом городе» от Hulu, исполнительными продюсерами которого выступают Леонардо Ди Каприо и Мартин Скорсезе, лишился своего режиссера Тодда Филда. Об этом сообщает Variety.

Сериал Скорсезе и Ди Каприо лишился режиссера
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что в сериале Филд должен был также стать одним из исполнительных продюсеров. Причина ухода кинематографиста из проекта не уточняется. Компания уже ведет поиски нового режиссера.

Недавно стало известно, что сериал «Дьявол в Белом городе», работа над которым ведется уже более 10 лет, покинул актер Киану Ривз. Уточнялось, что артист ушел из проекта спустя пару месяцев после утверждения на роль.

Сериал «Дьявол в Белом городе» — экранизация книги американского журналиста и документалиста Эрика Ларсона, основанная на реальной истории. Он расскажет о серийном убийце и владельце отеля в Чикаго Генри Холмсе, который, по разным данным, убил от 50 до 200 своих постояльцев в 1893 году во время Всемирной Колумбовой выставки. В 1894 году мужчину арестовали, а через два года повесили. До казни он признался в убийстве только 27 человек. Кто сыграет роль главного героя, пока неизвестно.

«Белым городом» назывался один из крупнейших архитектурных экспонатов выставки — выстроенный из гипса городской квартал, включающий в себя 400 временных павильонов в стиле неоклассицизм и модерн.

Сериалы,Тодд Филд,Эрик Ларсон,Мартин Скорсезе,Киану Ривз,Леонардо ДиКаприо,
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