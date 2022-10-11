Сериал Скорсезе и Ди Каприо лишился режиссера

Cериал «Дьявол в Белом городе» от Hulu, исполнительными продюсерами которого выступают Леонардо Ди Каприо и Мартин Скорсезе, лишился своего режиссера Тодда Филда. Об этом сообщает Variety.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Известно, что в сериале Филд должен был также стать одним из исполнительных продюсеров. Причина ухода кинематографиста из проекта не уточняется. Компания уже ведет поиски нового режиссера.

Недавно стало известно, что сериал «Дьявол в Белом городе», работа над которым ведется уже более 10 лет, покинул актер Киану Ривз. Уточнялось, что артист ушел из проекта спустя пару месяцев после утверждения на роль.

Сериал «Дьявол в Белом городе» — экранизация книги американского журналиста и документалиста Эрика Ларсона, основанная на реальной истории. Он расскажет о серийном убийце и владельце отеля в Чикаго Генри Холмсе, который, по разным данным, убил от 50 до 200 своих постояльцев в 1893 году во время Всемирной Колумбовой выставки. В 1894 году мужчину арестовали, а через два года повесили. До казни он признался в убийстве только 27 человек. Кто сыграет роль главного героя, пока неизвестно.