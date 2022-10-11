Важная сцена из «Дома дракона» оказалась импровизацией

Авторы «Дома дракона» HBO рассказали, что одна из важных сцен восьмого эпизода первого сезона была импровизацией актёров Мэтта Смитта и Пэдди Консидайна.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По словам режиссёра серии, обстоятельства для этого сложились совершенно случайным образом, а авторы решили изменить оригинальный сценарий, оставив новую сцену в тронном зале.

Спойлеры к эпизоду

Речь идёт про момент, в котором ослабленный Визерис медленно идёт к Железному трону и роняет корону. Ему на помощь неожиданно приходит его брат Деймон, который возвращает корону на место и сопровождает Визериса до трона.

Изначально подобного в сюжете не было, а корона случайно упала во время репетиции — на что и среагировал Мэтт Смитт. Команде так понравился этот момент, что они решили продолжать съёмку с ним.

В первой версии истории Деймон ещё должен был произнести тост во второй половине серии — авторы сняли и этот момент, но позже решили, что он оказался лишним на фоне предыдущей важной сцены с Визерисом.