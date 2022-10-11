Важная сцена из «Дома дракона» оказалась импровизацией

Авторы «Дома дракона» HBO рассказали, что одна из важных сцен восьмого эпизода первого сезона была импровизацией актёров Мэтта Смитта и Пэдди Консидайна.
По словам режиссёра серии, обстоятельства для этого сложились совершенно случайным образом, а авторы решили изменить оригинальный сценарий, оставив новую сцену в тронном зале.
Спойлеры к эпизоду
Речь идёт про момент, в котором ослабленный Визерис медленно идёт к Железному трону и роняет корону. Ему на помощь неожиданно приходит его брат Деймон, который возвращает корону на место и сопровождает Визериса до трона.
Изначально подобного в сюжете не было, а корона случайно упала во время репетиции — на что и среагировал Мэтт Смитт. Команде так понравился этот момент, что они решили продолжать съёмку с ним.
В первой версии истории Деймон ещё должен был произнести тост во второй половине серии — авторы сняли и этот момент, но позже решили, что он оказался лишним на фоне предыдущей важной сцены с Визерисом.
Судя по всему, создатели не прогадали, поскольку зрители посчитали данный эпизод приквела «Игры престолов» весьма эмоциональным, поставив ему высокие оценки. До финала первого сезона проекта при этом осталось лишь две серии.