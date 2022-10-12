Джордж Мартин рассчитывает на четыре сезона «Дома дракона»

Известный писатель Джордж Мартин в своём блоге рассказал о «Доме дракона» — приквеле «Игры престолов». Писатель поделился мнением о количестве эпизодов в шоу и затронул актёрскую игру Пэдди Консидайна, который в сериале сыграл короля Визериса Таргариена.

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По словам писателя, он не станет делать полноценный обзор «Дома дракона», поскольку это вряд ли будет объективно. Однако Мартин благодарен шоураннерам проекта за проделанную работу. Также он отметил операторов, сценаристов и актёров, но в частности выделил Пэдди Консидайна:

"Особенно хочу отметить Пэдди Консидайна за его роль Визериса. Персонаж, которого он показал в сериале, смотрится намного мощнее и трагичнее, чем моя собственная версия. Я даже подумываю переписать свои главы, чтобы изменить персонажа. Пэдди заслуживает «Эмми» за восьмой эпизод. Если он его не получит, то где вообще справедливость".

Ещё Мартин отметил, что прыжки во времени получились отличными. За это он отдельно похвалил шоураннеров. По мнению писателя, для полноценного развития «Дома дракона» сериалу нужно четыре сезона, чтобы в каждом было по 10 эпизодов. Шоу уже продлено на второй сезон.