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1 час назад

Бал-маскарад: смотрим на новый экстравагантный наряд со съемок «И просто так»

Super.ru

Готовы поспорить, что до конца съемок второго сезона «И просто так» мы увидим почти все наряды, которые стилисты сериала приготовили для актеров. Каждый раз они удивляют поклонников «Секса в большом городе» все сильнее. На этот раз в Сеть попали кадры с Кристин Дэвис в платье в стиле Викторианской эпохи.

Бал-маскарад: новый экстравагантный наряд со съемок «И просто так»
Фото: Super.ruSuper.ru

Для героини Шарлотты художники по костюмам разыскали платье с корсетом, пышной юбкой с драпировкой сзади и шляпку с вуалью. Очевидно, в таком виде подруга Кэрри Брэдшоу собралась на костюмированную вечеринку. Мы обратили внимание и на обувь Дэвис — платформа и очень высокий каблук. Раньше в похожих туфлях часто ходила Леди Гага.

Дополнительных подробностей о том, для какого именно эпизода снималась в таком виде Кристин, нет. А жаль! Теперь гадаем, в чем на ту же вечеринку приедет Кэрри.

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