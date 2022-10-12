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30 минут назад

По мотивам хоррора "Плетеный человек" снимут сериал

Газета.Ru

Режиссер «Венома 2» Энди Серкис займется сериалом по мотивам культового хоррора 70-х «Плетеный человек». Об этом сообщает Deadline.

По мотивам хоррора "Плетеный человек" снимут сериал
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На данный момент проект находится в стадии разработки. Сценарист сериала — Ховард Оверман, работавший над такими известными картинами, как «Отбросы» и «Мерлин». По его словам, телеадаптация будет отличаться от оригинала, но «исследует те же темы ритуалов, суеверий и жертвоприношений».

Фильм «Плетеный человек» Робина Харди вышел в 1973 году. Картина снята по мотивам романа Дэвида Пиннера «Ритуал». В ролях — Эдвард Вудвард, Кристофер Ли, Дайан Силенто, Бритт Экланд, Ингрид Питт, Линдси Кемп.

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