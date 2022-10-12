По мотивам хоррора "Плетеный человек" снимут сериал

На данный момент проект находится в стадии разработки. Сценарист сериала — Ховард Оверман, работавший над такими известными картинами, как «Отбросы» и «Мерлин». По его словам, телеадаптация будет отличаться от оригинала, но «исследует те же темы ритуалов, суеверий и жертвоприношений».