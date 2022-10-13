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58 минут назад

Началось производство сериала "Гнать"

Inc-News

Криминальную драму можно будет увидеть в следующем году. Сериал состоит из шести эпизодов.

Началось производство сериала "Гнать"
Фото: Inc-NewsInc-News

В Москве стартовали съёмки сериала "Гнать", главные роли в котором исполнят Олег Меньшиков, Федор Федотов и Филипп Янковский.

Место действия — маленький город, где еще в советские времена был построен градообразующий аффинажный завод. В 90-х годах здесь цвели пышным цветом воровство и бандитизм. Но сегодня это осталось в прошлом — сотрудники исправно получают зарплату, завод функционирует, всё благополучно...

Это благополучие устраивает всех, кроме Цыгана — герой видит в работе завода какую-то нечестность. Он угоняет автомобили у неугодных ему людей и, как ему кажется, борется с несправедливостью.

Цыган обозлён на жизнь и окружающих из-за смерти отца. Он намерен найти виновников этого несчастья и отомстить им. Ещё больший раздрай в душевное состояние героя вносит бывший директор завода и негласный хозяин всего города Леонид Максимович. Что скажут мужчины друг другу?

Главная тема сериала — жажда мести, власти и обладания.

"Город этот проклят уже только за то, что здесь слишком многие поклонялись золотому тельцу", — рассказывает автор сценария Георгий Меньшиков.

Режиссёр проекта — Динар Гарипов.На этой неделе состоится премьера сериала с Татьяной Арнтгольц в главной роли.

Сериалы,Филипп Янковский,Татьяна Арнтгольц,Олег Меньшиков,
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