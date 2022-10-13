Стало известно, как покажут смерть принцессы Дианы в «Короне»

Появились новости о съемках сериала «Корона» и, в частности, сцене смерти принцессы Дианы.

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Как стало известно Deadline, Netflix приступит к работе над сценами, предшествующими трагической гибели леди Ди, в течение ближайших двух недель. Сама авария не будет показана в сериале, этой информацией ранее делился создатель проекта Питер Морган.

«Мы боялись этого момента. Обратный отсчет составляет две недели, и хотя мы спокойно продолжаем съемки, справедливо признать, что есть определенная тревога; ощущается, что мы немного на взводе. Я имею в виду, что вокруг этого есть сенсационная чувствительность», — рассказал Deadline источник в съемочной команде сериала.

Роль принцессы Дианы в пятом сезоне шоу досталась актрисе Элизабет Дебики. В новом сезоне будут показаны события из жизни королевской семьи в 1990-е годы. Это значит, что зрители смогут увидеть интерпретацию скандального развода принцессы Дианы и принца Чарльза, а также не менее громкие расставания других детей королевы Елизаветы II, пожар в Виндзорском замке, интервью леди Ди о разводе и изменах бывшего супруга.

Можно предположить, что пятый сезон закончится сценой смерти Дианы, а шестой сезон затронет события после этой трагедии.