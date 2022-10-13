Новый турецкий сериал для фанатов «Постучись в мою дверь»

Правда, и в этом проекте судьба героев играет с ними злую шутку. Асье никогда не мечтала об известности и актерской карьере, но ей выпадает шанс сняться в фильме популярного режиссера, и она соглашается, несмотря на запреты брата. Похожий случай приключается и со вторым главным героем Толгой, который уже достаточно популярен и не лишен внимания поклонниц, поэтому предпочитает работать исключительно с профессиональными актрисами. Правда, режиссер в главной роли видит именно Асье, поэтому Толге приходится согласиться с этим решением, чтобы взойти на пьедестал «актерского Олимпа». Однако он еще не догадывается, что помимо работы с довольно строптивой девушкой, ему совсем скоро еще придется открыть ей свое сердце.