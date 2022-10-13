Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
2 часа назад

Новый турецкий сериал для фанатов «Постучись в мою дверь»

Мира Маркина

Тем, кто находится в поиске нового турецкого сериала, «Рамблер» предлагает обратить внимание на проект «Ты полюбишь». Что известно о шоу и почему его стоит посмотреть, читайте в материале «Рамблера».

Новый турецкий сериал для фанатов «Постучись в мою дверь»
Фото: Кадр из сериала "Ты полюбишь"Кадр из сериала "Ты полюбишь"

Один из главных плюсов сериала: кроме любовной истории главных героев Асье и Толги, которая развивается от взаимной ненависти до принятия чувств, в сюжетной линии также прослеживается желание девушки получить образование, «встать на ноги» и продвигаться по карьерной лестнице.

Правда, и в этом проекте судьба героев играет с ними злую шутку. Асье никогда не мечтала об известности и актерской карьере, но ей выпадает шанс сняться в фильме популярного режиссера, и она соглашается, несмотря на запреты брата. Похожий случай приключается и со вторым главным героем Толгой, который уже достаточно популярен и не лишен внимания поклонниц, поэтому предпочитает работать исключительно с профессиональными актрисами. Правда, режиссер в главной роли видит именно Асье, поэтому Толге приходится согласиться с этим решением, чтобы взойти на пьедестал «актерского Олимпа». Однако он еще не догадывается, что помимо работы с довольно строптивой девушкой, ему совсем скоро еще придется открыть ей свое сердце.

Сериалы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители