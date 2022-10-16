Как снимался российский сериал с Джейсоном Стэйтемом, Марго Робби и Киану Ривзом

Представьте себе, что Джейсон Стэйтем, Марго Робби и Киану Ривз оказались в российской глубинке? В 2022 году возможно даже это. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "ПМЖейсон" Кадр из сериала "ПМЖейсон"

В соцсетях появились кадры нового сериала с голливудскими топ-звездами, такими как Джейсон Стэйтем, Марго Робби и Киану Ривз, но дело проходит не среди нью-йоркской небоскребов, а внутри российской деревни.

Видео дня

Конечно, создателям сериала в этом помогли современные технологии. Оказывается, это первый в мире дипфейк-сериал под названием «ПМЖейсон».

"У нас получился легкий юмористический ситком, уникальность которого в том, что до сегодняшнего дня в мире нет ни одного сериала или фильма, производство которого строилось бы на дипфейк-технологии", — рассказала Head of video Agenda Media Group Мария Артемова.

Дипфейк-технология подразумевает под собой подмену лиц на видео с помощью генеративно-состязательных нейросетей (GAN). Нейросети изучают тысячу фотографий, например знаменитости, и накладывают ее лицо на видео с другим человеком. Изначально технологию дипфейк придумал в 2014 году студент Стэнфордского университета Иэн Гудфэллоу. Уже через три года ее растиражировал пользователь Reddit, который придумал заменять лица порноактрис на лица звезд. Вскоре появились программы с такими функциями, а пользователи наперебой стали пробовать менять лица актеров на свои в фильмах.

Первые такие видео, конечно, выглядели очень карикатурно, но с развитием технологии, стали получаться более естественные результаты. С годами дипфейк стал уже и способом мошенничества, потому как теперь можно создать видео с участием почти любого человека, и далеко не все поймут, что это фейк.

Кадр из сериала "ПМЖейсон"

В российском дипфейк сериале у создателей получилось максимально естественно добавить актерам лица знаменитостей вместе с их живой мимикой. Поэтому герой голливудских боевиков Джейсон Стэйтем вполне натурально смотрится в простых домашних интерьерах, а Марго Робби отлично вписалась в русскую деревню в простом платье в цветочек.

Сюжет сериала «ПМЖейсон» разворачивается в 2027 году. Стэйтем там играет самого себя — актер остался жить в русской деревне, после того, как пять лет снимался в России. На его 60-летие к нему приезжают друзья — Марго Робби и Киану Ривз.