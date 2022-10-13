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37 минут назад

Актёр Демидов рассказал о сериале «Истребители. Последний бой»

RT на русскомиещё 1

Актёр Алексей Демидов рассказал о сериале «Истребители. Последний бой», в котором сыграл лётчика Виктора Войтика.

Актер Демидов рассказал о сериале «Истребители. Последний бой»
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

В беседе с интернет-изданием argumenti.ru он заявил, что хотел сыграть военного лётчика, так как тема интересная, а коллектив — отличный.

«И роль, конечно, непростая, но так я и не ищу лёгких путей», — отметил актёр.

По его словам, съёмки проходили в Московской области.

«Был построен военный аэродром, и атмосфера того времени была создана отлично — представьте, едешь на съёмки в реальном времени, а приезжаешь и попадаешь в 40-е… Захватывало очень. Я не могу сказать, что были сложные съёмки, — вся группа словно сплотилась вместе, много общались, поддерживали друг друга», — сообщил Демидов.

Ранее советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР Александр Збруев в разговоре с ФАН поделился воспоминаниями о советском и американском киноактёре, заслуженном артисте РСФСР Савелии Крамарове, которому 13 октября исполнилось бы 88 лет.

Сериалы,Алексей Демидов,Савелий Крамаров,Александр Збруев,
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