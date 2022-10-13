Актер Демидов рассказал о сериале «Истребители. Последний бой»

«Был построен военный аэродром, и атмосфера того времени была создана отлично — представьте, едешь на съёмки в реальном времени, а приезжаешь и попадаешь в 40-е… Захватывало очень. Я не могу сказать, что были сложные съёмки, — вся группа словно сплотилась вместе, много общались, поддерживали друг друга», — сообщил Демидов.