Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+20° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
1 час назад

Жена принца Гарри раскритиковала сериал «Как я встретил вашу маму»

Чемпионат.comиещё 1

Супруга принца Гарри опубликовала новый выпуск своего подкаста. В этот раз Меган Маркл обсудила с актрисами Констансей Ву, Дипикой Падуконе и Дженни Слейт стереотипы об азиатских женщинах, раскритиковав фильмы «Убить Билла» и «Остин Пауэрс». Меган также прошлась по популярному сериалу «Как я встретил вашу маму» — она осудила демонстрацию излишне сексуальных и при этом истеричных женщин.

Меган Маркл раскритиковала сериал «Как я встретил вашу маму»
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Герцогиню особенно сильно взбесила цитата одного из героев шоу, который охарактеризовал свою новую девушку истеричной, отметив, что это делает ее горячей. Маркл отметила, что эмоциональность часто называют одной из форм безумия, но, по её словам, это стереотип.

Пусть поднимут руки те женщины, которых не называли сумасшедшими. Таких нет, нас всех когда-то называли безумными или истеричными. Спасибо моему мужу, который в мой непростой эмоциональный период направил меня к психотерапевту.

Сериалы,Убить Билла,Как я встретил вашу маму,Дженни Слейт,принц Гарри,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители