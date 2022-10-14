Жертвы проклятия «Моей прекрасной няни»

Общественность начала говорить о проклятии сериала «Моя прекрасная няня» после смертей артистов, которые были хотя бы немного связаны с проектом. Материал об этом опубликовала «Киноафиша».

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Сначала жертвой проклятия стала актриса Любовь Полищук. Она сыграла в сериале мать Виктории Прутковской. После этого из жизни ушла певица Жанна Фриске, проходившая пробы на роль главной героини. Спустя три года врачи поставили страшный диагноз Анастасии Заворотнюк.