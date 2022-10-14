Жертвы проклятия «Моей прекрасной няни»

Общественность начала говорить о проклятии сериала «Моя прекрасная няня» после смертей артистов, которые были хотя бы немного связаны с проектом. Материал об этом опубликовала «Киноафиша».
Сначала жертвой проклятия стала актриса Любовь Полищук. Она сыграла в сериале мать Виктории Прутковской. После этого из жизни ушла певица Жанна Фриске, проходившая пробы на роль главной героини. Спустя три года врачи поставили страшный диагноз Анастасии Заворотнюк.
Позже стало известно, что с серьезным недугом столкнулась актриса Фрэн Дрешер, которая исполнила роль главной героини в американской версии проекта. Врачи обнаружили у нее рак матки. Однако звезда смогла побороть болезнь.