Главные сериалы октября: "Шантарам" и продолжение "Белого лотоса"

Осенний сезон набирает обороты. Главные сериалы сентября — "Дом драконов" и "Кольца власти" — подходят к концу, но любителям посидеть у телевизора не стоит отчаиваться. В октябре выходит жизнеутверждающий сериал из Норвегии о борьбе с раком; триллер о подростках, загнавших себя в угол в поисках популярности в интернете; долгожданная экранизация книги Грегори Дэвида Робертса, драма Натальи Мещаниновой о девочке, теряющей зрение, продолжение криминальной комедии с Аленой Михайловой и Петром Скворцовым, антология ужасов Гильермо дель Торо, черная комедия Романа Волобуева и продолжение сериала "Белый лотос".

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"Свет жизни"

Видео дня

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Героиня трогательной норвежской драмы на пороге сорокалетия узнает, что больна раком. Однако, вместо того чтобы в панике бегать по врачам, ударяться в депрессию и составлять завещание, она отказывается становиться жертвой обстоятельств и решает взять от жизни все. Героиня наполняет новыми впечатлениями каждый день и даже находит в себе силы успокаивать близких, которые, в отличие от нее, воспринимают страшные новости не так легко.

"Мы хотели показать ее настолько настоящей и человечной, насколько это возможно, чтобы другие могли узнать в ее жизни самих себя. Я никогда не сталкивалась с серьезной болезнью, но, когда я стала матерью, я была абсолютно невыносима для своих друзей. Мне всегда казалось, что мне не хватает времени. Действительно, когда переживаешь опыт, который меняет твою жизнь, становишься жадной", — отмечает исполнительница главной роли Нина Эллен Эдегор.

"Лэйт Найт Скул"

Можно посмотреть на OKKO

Молодежный сериал молодого режиссера Ники Яковлевой. В сети появляется новое скандальное шоу Late Night School, которое снимается группой старшеклассников в спортзале обычной школы. В каждом выпуске они обсуждают острые темы: секс, буллинг, гендерные стереотипы, отношения с учителями и родителями. Однако популярность — сильный соблазн, и чем больше просмотров получает шоу, тем больше соблазн начать хайповать и заработать лайки дешевым эпатажем. Вместе с просмотрами растет и плата за них — вместо замечаний в дневнике школьникам может грозить уголовная ответственность. Роли в сериале исполнили Алексей Лукин, Мария Миронова, Артем Ткаченко и Павел Табаков.

"Шантарам"

Можно посмотреть на Apple TV+

Долгожданная экранизация одноименного бестселлера австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса. "Шантарам" хотели адаптировать для большого экрана еще в далеком 2003 году, когда книга Робертса снискала неожиданный успех. Главную роль должен был сыграть Джонни Депп, однако из-за бесконечных проволочек и постоянной смены то режиссера, то сценаристов от экранизации было решено отказаться, пока за нее не взялась студия Apple. В итоге главную роль Лина, грабителя банка, который скрывается от закона в Индии, сыграл звезда "Короля Артура" и "Джентльменов" Чарли Ханнэм. Режиссером назначили австралийца Джастина Курцеля ("Нитрам", "Банда Келли"), поэтому, скорее всего, в его интерпретации "Шантарам" приобретет более мрачные драматичные оттенки.

"Алиса не может ждать"

Можно посмотреть на Start с 20 октября

Режиссер "Сердца мира" и "Пингвинов моей мамы" Наталья Мещанинова продолжает исследовать сложную жизнь российских подростков. Алиса (Лиза Ищенко) переживает непростое время: она взрослеет, отдаляется от родителей, и школа явно не в списке ее приоритетов. Также девочка узнает, что вскоре она ослепнет и с этим ничего нельзя поделать. Она не может простить ложь своей матери (Анна Михалкова) и решает успеть пожить взрослой жизнью, пока болезнь не взяла над ней верх. Однако реальность оказывается гораздо тяжелее подростковых иллюзий, а мамина стратегия — делать вид, что все хорошо — ожидаемо приведет к противоположному результату.

"Алиса не может ждать" — драма про тонкость и сложность подросткового периода, про то, как из ребенка вырастает взрослый и осознанный человек. Моя героиня Алиса — отчаянная, решительная и непредсказуемая, но застрявшая во внутренних переживаниях. Алиса напоминает мне бенгальский огонек, сверкающий ярко и опасно", — подчеркивает Ищенко.

"Секреты семейной жизни"

Можно посмотреть на Kion с 21 октября

Продолжение сатирического сериала о кровожадной стороне супружеской жизни. Первые три года брака Никита (Петр Скворцов) и Полина (Алена Михайлова) очень любили друг друга, но постепенно их чувства сошли на нет. От развода их удержало очень необычное обстоятельство — убийство. Вместо того чтобы скрыть следы преступления и забыть о нем как о страшном сне, Никита и Полина только больше погружаются в преступный мир, подстегиваемые жадным следователем Романом (Федор Лавров). Во втором сезоне к криминальным неурядицам добавятся дела сердечные: беременная Полина встречается с молодым человеком в исполнении Риналя Мухаметова, и ее желание уйти от мужа становится все сильнее. Вдобавок Роман поручает супругам избавиться от популярной блогерши в исполнении Регины Тодоренко.

"Кабинет редкостей Гильермо дель Торо"

Можно посмотреть на Netflix с 25 октября

Идеальный октябрьский релиз от мастера ужасов и знатока монстров Гильермо дель Торо, который не даст соскучиться на День Всех Святых, или, проще говоря, Хеллоуин. Антология включает в себя восемь уникальных историй ужасов, которые раздвигают границы хоррора. Два эпизода были сняты лично дель Торо, а остальные шесть он отдал на откуп другим талантливым режиссерам, включая Винченцо Натали, Кэтрин Хардвик и Дженнифер Кент.

"Аврора"

Можно посмотреть на more.tv с 26 октября

Новый комедийный сериал режиссера "Холодного фронта" и "Последнего министра" Романа Волобуева рассказывает о Саше Зориной в исполнении звезды сериала Happy End Лены Трониной. В десять лет Саша прославилась на всю страну, сыграв в блокбастере "Аврора", однако дальше ее актерская карьера не заладилась. 15 лет спустя она работает телефонным психологом в центре профилактики самоубийств, предпринимает ленивые попытки снова попасть в кино и не знает, чего хочет от жизни. После затяжного празднования 25-летия героиня понимает, что совершенно не помнит события прошедшего месяца. Пытаясь их восстановить, она все больше погружается в детали своего прошлого, которые оказывается полным сюрпризов.

"Мне кажется, этот сериал об одиночестве. Когда человек вдруг просыпается в один день и видит, что люди вокруг него все немного карикатурные. Он пытается определить свое место в том пространстве, которое он себе все это время создавал, но у него не получается, потому что он играл не свои роли. А когда играешь не свои роли, у тебя выстраивается не твоя реальность", — рассказывает Тронина о своей героине.

"Белый лотос"

Можно посмотреть на Амедиатеке с 31 октября