Финал «Властелина колец: Кольца власти» поражает качеством

Удачная концовка первого сезона не убирает общие отрицательные впечатления от сериала, но во многом реабилитирует шоураннеров.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Завершился первый сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти». Финальный восьмой эпизод поражает. Развязка превзошла самые смелые ожидания, учитывая массовую критику первых серий. Она полностью не затмевает общие отрицательные впечатления от всего сезона, но во многом реабилитирует шоураннеров Джона Д. Пэйна и Патрика Маккея.

Видео дня

По крайней мере, остаётся желание продолжать просмотр «Колец власти» в дальнейшем и ждать выхода второго сезона. Дальше без спойлеров обсуждать финал нет никакого смысла — мы предупредили!

Концовка «Колец власти» получилась очень классной

В восьмом эпизоде первого сезона под названием «Сплавленный» (Alloyed) развиваются несколько сюжетных линий, связанных с эльфами, хоббитами-мохноногами и людьми, живущими в Южных землях. Весьма привычная картина, которую делают незаурядной два сюжетных поворота.

В «Сплавленном» выясняется, что южанин Халбранд (Чарли Викенс) — это Саурон. Кроме того, есть явный намёк на то, что человек, упавший с неба (Незнакомец в исполнении Дэниела Уэймага) — Гэндальф. Его выдаёт знаменитая фраза «Когда ты в чём-то сомневаешься, всегда полагайся на свой нос».

Линия Саурона — ключевая. Так что уместно уделить ей особое внимание. Финал «Колец власти» ответил на главный вопрос первого сезона. Зрителям рассказали, кто такой Саурон. Намёки об истинной личности Халбранда были и раньше — от его непосредственного интереса стать кузнецом в Нуменоре до слов персонажа о том, что «внешность может быть обманчивой».

К несчастью для Галадриэль (Морфидд Кларк), она не только упустила подсказки, но и помогла спасти жизнь своему заклятому врагу – привела Саурона в Эрегион и вылечила его эльфийской медициной. Правда о том, что попутчик не тот, за кого себя выдаёт, стала шокирующим событием для неё. Удар особенно болезненный для Галадриэль из-за личной связи, которую она сформировала с Халбрандом.

После того как Галадриэль даёт понять Халбранду, что она знает его истинную сущность, он предлагает ей присоединиться к нему. Галадриэль может стать его королевой, и что она привяжет его к свету, а он привяжет её к силе. Галадриэль не соглашается на это предложение, хотя сначала героиня выглядела искушённой и колеблющейся.

Противостояние персонажей заканчивается тем, что Халбранд заманивает Галадриэль в ловушку чередой видений. Далее она просыпается и возвращается в мастерскую Келебримбора (Чарльз Эдвардс). Галадриэль отдаёт свой меч, чтобы его расплавленные элементы могли стать частью колец, которые пытается создать Келебримбор.

Три Кольца выкованы

Сезон завершён на идеальном моменте, а также создана идеальная основа для продолжения. Галадриэль известна личность её врага Саурона. При этом эльфийка до сих пор не знает, где находится её муж Келеборн. Она считает его мёртвым. В общем, бросать просмотр точно не стоит, если вы досмотрели первый сезон до конца после невнятного старта.

Отдельно следует упомянуть чрезвычайно красивую, насыщенную и детализированную картинку. Визуал всё ещё не на уровне фильмов Питера Джексона, но наконец-то можно сказать, что $ 468 млн производственного бюджета потрачены не так уж бездарно.

Первые серии вызывали много вопросов в этом отношении, однако как минимум шестой и восьмой эпизоды позволяют поубавить градус критики к художникам и постановщикам спецэффектов. Выверенные ракурсы, стильные элементы орнаментов на различных предметах, потрясающие костюмы, классная картинка Нуменора – всё это заставляет с интересом смотреть на экран и нивелирует фактор никуда не девшихся преимущественно скучных и бессмысленных диалогов.

Выводы по итогам первого сезона «Колец власти»

Рейтинги 6,9/10 на IMDB и 5,73/10 на «Кинопоиске» красноречиво говорят о том, что «Кольца власти» стали, скорее, неудачным проектом. Однако следует учесть, что оценки ставили в основном ценители классики Джона Толкина.

Для них «Кольца власти» — осквернение великой вселенной, созданной английским писателем. Они считают сериал низкопробным фанфиком. Не самый плохой финал кардинально не изменит их мнение, но какая-то часть поклонников «Властелина колец» посмотрит второй сезон ради ознакомления и, возможно, изменит мнение.

Рядовой киноман, который не зачитывал до дыр произведения Толкина, воспринимает «Кольца власти» как удобоваримое фэнтези среднего уровня. Концовка первого сезона даёт основания рассчитывать на то, что характеристика сериала в глазах зрителя может измениться на «выше среднего».

К расовой диверсификации каста уже все привыкли (кто этого не сделал, тот наверняка бросил просмотр после пилота), так что этот момент можно вынести за скобки. Для второго сезона создана хорошая завязка. Шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей должны поработать над улучшением качества диалогов, чтобы они не были чрезвычайно скучными. Есть к чему стремиться и по общему уровню визуала.