Создательница сериала "Женщина-Халк" рассказала о возможном втором сезоне

«По моим ощущениям, так, должно быть, себя чувствуют люди, которые родили ребенка. Так мои любимые ребята описывают [ситуацию], когда у них родился первый ребенок — и все такие: «Вы планируете заводить еще одного?» И [им в ответ]: «Я буквально только что после родов. Я все еще на больничной койке. Я только что после родов. Дайте мне секунду». Вот так я себя сейчас чувствую», — рассказала Гао.