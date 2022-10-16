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1 час назад

Создательница сериала "Женщина-Халк" рассказала о возможном втором сезоне

Газета.Ru

Создательница сериала Marvel «Женщина-Халк: Адвокат» Джессика Гао прокомментировала разговоры о потенциальном втором сезоне шоу в интервью изданию ComicBook.

Создательница сериала "Женщина-Халк" рассказала о возможном втором сезоне
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«По моим ощущениям, так, должно быть, себя чувствуют люди, которые родили ребенка. Так мои любимые ребята описывают [ситуацию], когда у них родился первый ребенок — и все такие: «Вы планируете заводить еще одного?» И [им в ответ]: «Я буквально только что после родов. Я все еще на больничной койке. Я только что после родов. Дайте мне секунду». Вот так я себя сейчас чувствую», — рассказала Гао.

Финальный восьмой эпизод первого сезона сериала «Женщина-Халк: Адвокат» вышел на стриминге Disney+ 13 октября. По сюжету юристка Дженнифер Уолтерс «заражается» суперспособностями от своего двоюродного брата — ученого и «мстителя» Брюса Беннера, но не оставляет адвокатскую практику, а начинает защищать сверхлюдей в суде. Главную роль в шоу исполнила звезда сериала «Темное дитя» Татьяна Маслани.

Сериалы,Татьяна Маслани,
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