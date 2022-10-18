Первый трейлер перезапуска «Телепузиков» вызвал бурный интерес

Netflix выпустил первый трейлер перезапуска культовых «Телепузиков» со знакомыми из детства персонажами: По, Лялей, Тинки-Винки и Дипси. Судя по всему, сериал будет сильно напоминать оригинальное произведение — телепузики продолжат танцевать, играть, петь и кататься на пузе. В Сети уже начались бурные обсуждения перезапуска: кто-то счёл новых «Телепузиков» слишком классическими, а кто-то испытал чувство приятной ностальгии.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Рассказчиком в перезапуске стал Титус Бёрджесс, известный по фильму «Респект» и сериалу «Неподражаемая Кимми Шмидт». Премьера «Телепузиков» состоится 14 ноября только на Netflix.