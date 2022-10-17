Галустян и Витя АК-47 снялись во втором сезоне "Отпуска"

"Одеяло юмора во втором сезоне на себя перетянет комедийный дуэт Демиса Карибидиса и Михаила Галустяна. Комики порадуют зрителей запредельной химией и искрометными диалогами, часть из которых придумали сами прямо во время съемок", - обещают авторы. "Мой персонаж недавно вернулся из мест не столь отдаленных и пытается встать на правильный путь: его криминальный бэкграунд придает некой перчинки и проблем герою Демиса. Для меня это уже не первый успешный проект с ним и, как показали доли и востребованность аудитории, наш с ним дуэт очень хорошо воспринимается зрителем. Мы покажем настоящий русский юг со всей его ментальностью, конъюнктурой и спецификой юмора", - заверил Галустян.