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2 часа назад

Галустян и Витя АК-47 снялись во втором сезоне "Отпуска"

Газета.Ruиещё 1

Второй сезон комедийного сериала телеканала ТНТ производства компании 1-2-3 Production "Отпуск" выйдет на ТВ 31 октября.

Галустян и Витя АК-47 снялись во втором сезоне "Отпуска"
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

По сюжету, северяне спустя год снова отправляются на юг в новом составе: Лариса отправляется в отпуск с новым избранником Толиком, а Сева пытается жить новой жизнью и покупает себе яхту. Боре тем временем нужно будет устроить самую роскошную свадьбу в Геленджике, справляясь с соперниками и новыми родственниками.

В актерском составе второго сезона к Павлу Майкову, Демису Карибидису, Вале Карнавал, Юлии Подозеровой, Кузьме Сапрыкину, Катрин Асси и другим актерам присоединятся шоумен Михаил Галустян, король трюков Роман Курцын и рэпер Витя АК-47, дебютирующий в большом кино. Режиссерское кресло нового сезона сериала занял Андрей Элинсон (стендап-сериал "Стас" и комедия "Две девицы на мели").

"Одеяло юмора во втором сезоне на себя перетянет комедийный дуэт Демиса Карибидиса и Михаила Галустяна. Комики порадуют зрителей запредельной химией и искрометными диалогами, часть из которых придумали сами прямо во время съемок", - обещают авторы. "Мой персонаж недавно вернулся из мест не столь отдаленных и пытается встать на правильный путь: его криминальный бэкграунд придает некой перчинки и проблем герою Демиса. Для меня это уже не первый успешный проект с ним и, как показали доли и востребованность аудитории, наш с ним дуэт очень хорошо воспринимается зрителем. Мы покажем настоящий русский юг со всей его ментальностью, конъюнктурой и спецификой юмора", - заверил Галустян.

Сериалы,Кузьма Сапрыкин,Роман Курцын,Демис Карибидис,Павел Майков,Андрей Элинсон,Михаил Галустян,
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