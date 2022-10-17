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1 час назад

Почему нужно смотреть российский сериал «Капельник»

Мира Маркина

В середине сентября состоялась премьера трагикомичного российского сериала «Капельник», основанного на реальной истории реаниматолога, «воскрешающего» богатых и знаменитых клиентов. Почему стоит просмотреть проект и за что его все хвалят, читайте в материале «Рамблера».

Почему нужно смотреть российский сериал «Капельник»
Фото: Кадр из сериала "Капельник"Кадр из сериала "Капельник"

В центре сюжета нового сериала Ильи Аксенова («Мир!Дружба»Жвачка!») — талантливый анестезиолог-реаниматолог Ваня, работающий в московской клинике. Несколько лет назад его девушка Маша умерла от передозировки, а ее маму после такой трагедии парализовало. Ваня испытывает чувство вины и пытается хоть как-то исправить ошибки прошлого — для этого необходимо собрать крупную сумму денег на операцию маме, и единственный реальный вариант их заработать — стать «капельником» — человеком, который незаконно «откачивает» богатых и знаменитых. В этом непростом деле ему помогает однорукий таксист, а одной из его клиенток становится взбалмошная звезда социальных сетей.

Кадр из сериала "Капельник"

В главных ролях снялись Денис Прытков, Анастасия Резник, Сергей Лавыгин, Мария Фурина, Александр Ратников и другие.

Кстати, идея проекта принадлежит блогеру Иде Галич. Она рассказала создателям сериала о необычном московском медике, консультировала съемочную группу и помогала с реквизитом.

Сериалы,Мария Фурина,Илья Аксенов,Сергей Лавыгин,Александр Ратников,
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