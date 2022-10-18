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1 час назад

Новый сезон «Короны» еще не вышел, а его уже сильно критикуют: за что

Super.ru

На днях продюсеры самого известного сериала о британской королевской семье под названием «Корона» опубликовали трейлер нового — пятого — сезона. О том, что основная сюжетная линия будет связана с 1990-ми, когда принцесса Диана и принц Чарльз переживали развод, было известно давно. Но вот в каком свете будут представлены эти события, никто не знал.

Новый сезон «Короны» еще не вышел, а его уже сильно критикуют: за что
Фото: Super.ruSuper.ru

Теперь британцы возмущены. Сценаристы и продюсеры сериала решили показать свое прочтение истории королевской семьи. По их версии, тридцать лет назад принц Чарльз всерьез задумывался свергнуть мать-королеву с престола. В сериале будет показано, как Чарльз, которого играет Доминик Уэст, пытается договориться с премьер-министром Джоном Мейджором, чтобы тот заставил Елизавету II отречься от короны. Добавьте к этому очередное напоминание об изменах Чарльза с Камиллой. Не самая лучшая реклама для новоиспеченного короля Карла III.

Говорят, что продюсеры Netflix теперь всерьез обеспокоены негативной реакцией зрителей. Пятый сезон еще не вышел, а его уже жестко раскритиковали. Однако менять монтаж уже не получится. Интересно, что же будет после премьеры, которая назначена на 9 ноября.

Сериалы,Доминик Уэст,Джон Мейджор,Елизавета II,Чарльз Виндзор,Netflix,
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