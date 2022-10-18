Как Аверин стал Петром

Сериал «Собор» стал настоящим событием начавшегося телесезона. Столь масштабные проекты сейчас большая редкость. Что же осталось за кадром и как создавался сериал?

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Для съемок было построено несколько масштабных декорационных комплексов: боярское поместье конца XVII века; декорации Петербурга времен его основания, а также были возведены военные редуты, рвы, укрепления, которые стали фоном нескольких войн Петра со шведами.

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На берегу Финского залива киношники построили настоящий порт. И здесь же в ближайшем амбаре прошла первая ассамблея. Тот самый бал, на котором по сценарию и переплетутся судьбы всех главных героев. И, конечно, строили сам собор, который, по преданию, был смыт наводнением, а после этого сгорел.

Большое внимание было уделено историческому реквизиту, оружию и костюму. Поскольку про эпоху Петра I картины снимаются нечасто, для саги «Собор» специально изготавливали исторически точные артефакты того времени. Художники верно воссоздали одежду, транспорт, знамена, оружие тех времен. Часть реквизита - подлинные вещи Петровской эпохи. Например, мясо жарили на вертеле тех времен.

Съемки сериала проходили в Москве и Подмосковье, в Пскове, на Валдае и в Санкт-Петербурге.

Максиму Аверину, чтобы стать Петром I, не понадобился сложный грим - было достаточно усиков и парика. А вот чтобы он был таким же высоким, как первый русский император (у Максима рост 190 сантиметров, а у Петра Великого был больше двух метров), актер носил обувь с каблуками. А иногда Аверина даже ставили на небольшой подиум, чтобы его герой еще больше выделялся среди окружающих.

- Режиссер Сергей Гинзбург был уверен, что я уже не раз играл Петра I, но это не так, - рассказывает Максим. - Мне хотелось сделать царя человеком сомневающимся, но при этом страстно любящим то, что в итоге делает.