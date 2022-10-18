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1 час назад

HBO отказалась от приквела «Игры Престолов» из-за Джорджа Мартина

Чемпионат.com

Ещё в декабре прошлого года стало известно, что HBO отменил производство одного из приквелов «Игры Престолов» уже после того, как потратил на него целых $ 30 млн. Авторы сняли первую серию и показали её руководству компании, однако топ-менеджеры приняли решение отказаться от сериала из-за «несоответствия качеству проектов HBO».

HBO отказалась от приквела «Игры Престолов» из-за Джорджа Мартина
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Тогда было неясно, о каком сериале идёт речь. Однако холдинг подтвердил, что это «Долгая ночь» — спин-офф «Игры Престолов» о происхождении Белых ходоков, производство которого телеканал отменил осенью 2019 года. Оказывается, дело было далеко не в качестве пилотного эпизода, а в отсутствии первоисточника. В цикле «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин лишь косвенно упоминал события, которые стали бы основой для сериала.

Как сообщают инсайдеры, даже у шоураннера Джейн Голдман не было чёткого видения проекта. Да, пилотный эпизод действительно выглядел здорово, однако на вопросы о потенциальном конфликте в шоу даже Мартин отвечал с долгими паузами на размышления. А придумывать что-то своё авторы не хотели из-за боязни нарушить канон.

Снимать фентези-шоу без первоисточника и заставлять Джорджа Мартина чесать затылок по разным сюжетным вопросам — с такими вводными у любого сериала будут проблемы.

Помимо конфликта с Белыми ходоками у авторов попросту не было идей по рассказу других историй. Дело в том, что приквел бы рассказывал о совсем ещё примитивных людях, живущих в мире без драконов и кровопролитной борьбы за трон. Так что шоу в теории могло закончиться сразу на первом сезоне, чего HBO допустить никак не могла.

После отмены «Долгой ночи» кинокомпания одобрила производство «Дома дракона» — шоу про борьбу за трон в семье Таргариенов. Прямо сейчас сериал показывает рекордную вовлечённость аудитории, так что зрителей без продолжения точно не оставят.

Сериалы,Игра престолов,Джейн Голдман,Джордж Мартин,
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