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1 час назад

Авторы «Дома дракона» не понимают, почему Деймон так нравится зрителям

Чемпионат.comиещё 1

«Дом дракона» уже стал феноменом среди сериалов. Уже в первом сезоне шоу собирает перед экранами невероятную аудиторию и, само собой, у неё уже есть свои любимчики. Пожалуй, самым популярным персонажем для многих стал Деймон Таргариен в исполнении Мэтта Смита, и это пугает даже авторов сериала.

Авторы «Дома дракона» не понимают, почему Деймон так нравится зрителям
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В интервью The Hollywood Reporter продюсер «Дома дракона» Сара Хесс заявила, что совершенно не понимает, почему столь неприятный персонаж так запал в душу многим зрителям.

«Он стал интернет-бойфрендом, и это меня сбивает с толку. Да, Мэтт невероятно харизматичный и замечательный, и он просто невероятен в этой роли. Но сам Деймон… Я не хочу, чтобы он был моим парнем!»

Другой продюсер Клэр Килнер согласилась со словами Хесс, однако она прекрасно понимает, почему Деймона так полюбили зрители. По её словам, люди просто очень любят харизматичных злодеев — особенно если их роли исполняют отличные актёры.

Финальная серия «Дома дракона» выйдет 24 октября. Прямо сейчас авторы уже работают над вторым сезоном шоу.

Сериалы,Клэр Килнер,Сара Хесс,Мэтт Смит,
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