Продажа костюмов, связанных с Джеффри Дамером, запрещена

Онлайн-магазин eBay запретил продажу атрибутики, связанной с маньяком Джеффри Дамером. Об этом сообщает TMZ.

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По словам представителей платформы, после выхода сериала Netflix «Монстр: История Джеффри Дамера» интерес пользователей к костюмам и аксессуарам, связанным с убийцей, выросли в несколько раз. Руководство объяснило, что удаляет «предметы, тесно связанные или приносящие пользу жестоким преступникам».

После успеха сериала на продажу были выставлены элементы, которые Эван Питерс, сыгравший Дамера, носил в шоу, начиная от очков, светлого парика и рубашки. Ширли Хьюз, мать одной из жертв маньяка, заявила, что больно видеть, как Netflix и интернет-магазины получают прибыль от смерти ее сына.