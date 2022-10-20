Джуди Денч раскритиковала изображение королевской семьи в "Короне"

«Чем ближе драма подходит к нашим нынешним временам, тем более свободно она стремится размыть границы между исторической точностью и грубой сенсацией», — говорит Денч в заявлении. Пятый сезон «Короны» выйдет на Netflix в ноябре. Новые эпизоды охватывают период развода между принцем Чарльзом (ныне — король Карл III) и принцессой Дианой.