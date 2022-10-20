Сериал от создателей «Тьмы» для тех, кому не хватает мистики

Стриминговый сервис Netflix выпустил постер мини-сериала «1899» (всего 8 эпизодов) от создателей нашумевшей «Тьмы». Что известно о проекте и почему его стоит посмотреть, читайте в материале «Рамблера».
Действие мистической драмы с элементами ужасов разворачивается в 1899 году. В центре сюжета — история европейских мигрантов, которые едут на пароходе из Лондона в Нью-Йорк, чтобы начать новую жизнь. Когда они сталкиваются с бесцельно дрейфующим в открытом море судном, на котором находятся выжившие, считавшиеся пропавшими без вести, их путешествие превращается в кошмар. Мечта же о новой жизни для многих героев неожиданно оборачивается немыслимыми испытаниями, из которых живыми выберутся немногие…
Снял проект немецкий режиссер Баран бо Одар, известный такими работами, как криминальный триллер «Тишина», фантастический детектив «Кто я?», боевик «Бессоная ночь» и, конечно же, сериал-хитом «Тьма», который высоко оценили не только зрители, но и критики. Главные роли в мистической драме сыграли Эмили Бичем, Антон Лессер, Анайрин Барнард и другие.
Премьера сериала состоится 17 ноября на Netflix.