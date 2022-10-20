Сериал от создателей «Тьмы» для тех, кому не хватает мистики

Стриминговый сервис Netflix выпустил постер мини-сериала «1899» (всего 8 эпизодов) от создателей нашумевшей «Тьмы». Что известно о проекте и почему его стоит посмотреть, читайте в материале «Рамблера».

Действие мистической драмы с элементами ужасов разворачивается в 1899 году. В центре сюжета — история европейских мигрантов, которые едут на пароходе из Лондона в Нью-Йорк, чтобы начать новую жизнь. Когда они сталкиваются с бесцельно дрейфующим в открытом море судном, на котором находятся выжившие, считавшиеся пропавшими без вести, их путешествие превращается в кошмар. Мечта же о новой жизни для многих героев неожиданно оборачивается немыслимыми испытаниями, из которых живыми выберутся немногие…