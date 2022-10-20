Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+4° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
2 часа назад

Сериал от создателей «Тьмы» для тех, кому не хватает мистики

Мира Маркина

Стриминговый сервис Netflix выпустил постер мини-сериала «1899» (всего 8 эпизодов) от создателей нашумевшей «Тьмы». Что известно о проекте и почему его стоит посмотреть, читайте в материале «Рамблера».

Сериал от создателей «Тьмы» для тех, кому не хватает мистики
Фото: Кадр из сериала "1899"Кадр из сериала "1899"

Действие мистической драмы с элементами ужасов разворачивается в 1899 году. В центре сюжета — история европейских мигрантов, которые едут на пароходе из Лондона в Нью-Йорк, чтобы начать новую жизнь. Когда они сталкиваются с бесцельно дрейфующим в открытом море судном, на котором находятся выжившие, считавшиеся пропавшими без вести, их путешествие превращается в кошмар. Мечта же о новой жизни для многих героев неожиданно оборачивается немыслимыми испытаниями, из которых живыми выберутся немногие…

Снял проект немецкий режиссер Баран бо Одар, известный такими работами, как криминальный триллер «Тишина», фантастический детектив «Кто я?», боевик «Бессоная ночь» и, конечно же, сериал-хитом «Тьма», который высоко оценили не только зрители, но и критики. Главные роли в мистической драме сыграли Эмили Бичем, Антон Лессер, Анайрин Барнард и другие.

Премьера сериала состоится 17 ноября на Netflix.

Сериалы,Антон Лессер,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители