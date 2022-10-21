В каталог «Кинопоиска» вернулись сериалы Warner Brothers

В «Кинопоиске» скоро станут доступны следующие сезоны «Харли Квинн», «Пенниуорта», «Старгерл» и «Кунг-фу». В случае с каждым сериалом на стриминге доступны первые два сезона, а третий должен появиться «скоро». Никаких конкретных дат при этом не указано.
В онлайн-кинотеатре обновление комментируют пока лаконично. Там подтверждают, что в подборке «Скоро в подписке» публикуется контент, который в ближайшее время появится на «Кинопоиске». Чтобы не пропустить новинку, пользователь уже сейчас может отметить ее значком «Буду смотреть» — и найти ее затем на экране «Мое» в онлайн-кинотеатре — сообщает площадка.
Как российский онлайн-кинотеатр мог договориться о возвращении западных сериалов? Предположениями делится директор по развитию направления «Кино и сериалы» маркетингового агентства Salо Александр Голубчиков:
Александр Голубчиков директор по развитию направления «Кино и сериалы» маркетингового агентства Salо «Я думаю, что здесь надо благодарить «Амедиатеку», потому что «Амедиатека» как дом HBO смогли доказать, видимо, с хорошими юристами, что разрыв контрактов, которые были, обойдутся студии дороже, HBO входит в концерн Warner Bros. Discovery. Мы видим контент Warner на «Амедиатеке», и не исключаю, что здесь есть связь. Конечно, «Кинопоиск» — не такой сильный игрок, по крайней мере, очевидно, что не такие контракты у них были с Warner Bros., но надо помнить, что еще пару месяцев назад, когда в «Кинопоиске» начали пропадать какие-то наименования из библиотеки, пресс-служба сообщала о том, что в связи с нынешней ситуацией сроки перезаключения и обновления контрактов увеличились. Возможно, что действительно так, возможно, что юристам пришлось очень неплохо попотеть, но удалось добиться от Warner Bros. продления контрактов либо заключения их на каких-либо новых условиях. Я допускаю, поскольку «Кинопоиск» у нас является провайдером контента не только для России, но и для всего СНГ, возможно, это как-то связано с этим, поскольку у нас есть и Беларусь, и Казахстан, и ряд других территорий, куда контент этот транслируется, возможно, что как-то это связано с предоставлением контента для других территорий, но это исключительно догадки».
В мире третьи сезоны «Пенниуорта» и «Кунг-фу» стартовали в октябре, а «Старгерл» — в конце августа. У этих шоу по-прежнему выходят следующие эпизоды. Мировой релиз всех серий третьего сезона «Харли Квинн» уже полностью состоялся.