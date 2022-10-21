В каталог «Кинопоиска» вернулись сериалы Warner Brothers

Александр Голубчиков директор по развитию направления «Кино и сериалы» маркетингового агентства Salо «Я думаю, что здесь надо благодарить «Амедиатеку», потому что «Амедиатека» как дом HBO смогли доказать, видимо, с хорошими юристами, что разрыв контрактов, которые были, обойдутся студии дороже, HBO входит в концерн Warner Bros. Discovery. Мы видим контент Warner на «Амедиатеке», и не исключаю, что здесь есть связь. Конечно, «Кинопоиск» — не такой сильный игрок, по крайней мере, очевидно, что не такие контракты у них были с Warner Bros., но надо помнить, что еще пару месяцев назад, когда в «Кинопоиске» начали пропадать какие-то наименования из библиотеки, пресс-служба сообщала о том, что в связи с нынешней ситуацией сроки перезаключения и обновления контрактов увеличились. Возможно, что действительно так, возможно, что юристам пришлось очень неплохо попотеть, но удалось добиться от Warner Bros. продления контрактов либо заключения их на каких-либо новых условиях. Я допускаю, поскольку «Кинопоиск» у нас является провайдером контента не только для России, но и для всего СНГ, возможно, это как-то связано с этим, поскольку у нас есть и Беларусь, и Казахстан, и ряд других территорий, куда контент этот транслируется, возможно, что как-то это связано с предоставлением контента для других территорий, но это исключительно догадки».