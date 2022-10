Рецензия на сериал "Впусти меня", основанного на романе Линдквиста

"Впусти меня" обращается со временем более халатно, сужая его до человеческих рамок и лишая историю пространства для разгона. Меньше всего сериал походит на книгу Линдквиста, но как будто бы намеренно прикидывается чем-то вроде игры The Last Of Us, экранизации которой мы не дождемся в этом году. Здесь условно тоже есть вирус, взрослый мужчина и девочка, их неутомимый побег и жажда спасения. Но лишенная больших смыслов история схлопывается, превращаясь из бескрайнего и напоминающего Лимб пригорода Стокгольма, в крохотную квартирку без окон и дверей, в которой селятся герои. Здесь тесно, темно и совершенно безжизненно — настолько, что хочется сбежать при первой же возможности.