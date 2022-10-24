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1 час назад

Дэвид Теннант, Шути Гатва и Нил Патрик Харрис в свежем тизер-трейлере «Доктора Кто»

Игромания.руиещё 1

BBC опубликовал короткий тизер-трейлер грядущего юбилейного эпизода сериала «Доктор Кто», запланированного на 2023 год. В самом начале ролика нам показывают Дэвида Теннанта, который возвращается к знаменитому образу, а в финале можно увидеть нового Доктора — им стал Шути Гатва из «Полового воспитания».

Появился свежий тизер-трейлер юбилейного «Доктора Кто»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Кроме того, в тизер-трейлере появляются новый злодей в исполнении Нила Патрика Харриса, будущий «величайший враг, с которым приходилось сталкиваться Доктору», и Донна Ноубл, спутница Десятого Доктора, сыгранная актрисой Кэтрин Тейт.

Напомним, что в 2023 году «Доктору Кто» исполняется 60 лет. К проекту вновь вернулся Рассел Т. Дэвис, который был в кресле шоураннера сериала с 2005 по 2010 годы.

Сериалы,Половое воспитание,Кэтрин Тейт,Дэвид Теннант,Нил Харрис,
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