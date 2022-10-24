Появился свежий тизер-трейлер юбилейного «Доктора Кто»

BBC опубликовал короткий тизер-трейлер грядущего юбилейного эпизода сериала «Доктор Кто», запланированного на 2023 год. В самом начале ролика нам показывают Дэвида Теннанта, который возвращается к знаменитому образу, а в финале можно увидеть нового Доктора — им стал Шути Гатва из «Полового воспитания».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Кроме того, в тизер-трейлере появляются новый злодей в исполнении Нила Патрика Харриса, будущий «величайший враг, с которым приходилось сталкиваться Доктору», и Донна Ноубл, спутница Десятого Доктора, сыгранная актрисой Кэтрин Тейт.