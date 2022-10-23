Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
35 минут назад

Автор сериала «Дом Дракона» пообещал больше юмористических сцен во втором сезоне

Слово и Дело

Американский сценарист Райан Кондал заявил, что во втором сезоне сериала «Дом Дракона» появится больше юмористических сцен.

Автор «Дома Дракона» пообещал больше юмористических сцен
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Кондал рассказал об изменениях в продолжении сериала. Он отметил, что в ленте тяжелые сцены не будут такими яркими, как в «Игре престолов». Для него важна сама история, которую повествует телешоу. По словам создателя сериала, юмор привнесет долю легкомыслия в драму.

«Я вообще думаю, что Мэтт Смит очень забавный. Если у нас и есть один персонаж, который умеет относиться ко всему легко, так это Деймон», – передает слова продюсера портал Deadline.

Поклонников «Дома Дракона» ждут новые грандиозные битвы. Кондал объяснил, что перед этим зрители должны понять комплексную природу персонажей.

Сериал является приквелом популярной «Игры престолов». Действие происходит за несколько сотен лет до событий основной ленты. Премьера первого эпизода состоялась 21 августа 2022 года.

Сериалы,Игра престолов,Райан Кондал,Мэтт Смит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители