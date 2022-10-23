Автор «Дома Дракона» пообещал больше юмористических сцен

Американский сценарист Райан Кондал заявил, что во втором сезоне сериала «Дом Дракона» появится больше юмористических сцен.
Кондал рассказал об изменениях в продолжении сериала. Он отметил, что в ленте тяжелые сцены не будут такими яркими, как в «Игре престолов». Для него важна сама история, которую повествует телешоу. По словам создателя сериала, юмор привнесет долю легкомыслия в драму.
«Я вообще думаю, что Мэтт Смит очень забавный. Если у нас и есть один персонаж, который умеет относиться ко всему легко, так это Деймон», – передает слова продюсера портал Deadline.
Поклонников «Дома Дракона» ждут новые грандиозные битвы. Кондал объяснил, что перед этим зрители должны понять комплексную природу персонажей.
Сериал является приквелом популярной «Игры престолов». Действие происходит за несколько сотен лет до событий основной ленты. Премьера первого эпизода состоялась 21 августа 2022 года.