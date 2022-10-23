Автор «Дома Дракона» пообещал больше юмористических сцен

Кондал рассказал об изменениях в продолжении сериала. Он отметил, что в ленте тяжелые сцены не будут такими яркими, как в «Игре престолов». Для него важна сама история, которую повествует телешоу. По словам создателя сериала, юмор привнесет долю легкомыслия в драму.