Начался показ второго сезона сериала "Секреты семейной жизни"

На стримингвом сервисе Kion состоялась премьера первых двух эпизодов второго сезона чернокомедийного сериала "Секреты семейной жизни" с Аленой Михайловой ("Чики") и Петром Скворцовым ( "Ученик" ) в главных ролях.

В новых эпизодах к актерскому составу присоединились Регина Тодоренко и звезда "Притяжения" Риналь Мухаметов. Всего второй сезон "Секретов семейной жизни" состоит из восьми серий, они будут выходить по пятницам до 25 ноября. Подробнее о первом сезоне шоу и его сходствах с триллерами 90-х годов можно почитать в рецензии "Газеты.Ru".