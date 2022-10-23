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2 часа назад

Начался показ второго сезона сериала "Секреты семейной жизни" с Аленой Михайловой

Газета.Ru

На стримингвом сервисе Kion состоялась премьера первых двух эпизодов второго сезона чернокомедийного сериала "Секреты семейной жизни" с Аленой Михайловой ("Чики") и Петром Скворцовым ("Ученик") в главных ролях.

Начался показ второго сезона сериала "Секреты семейной жизни"
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

По сюжету молодая пара на грани развода получает шанс наладить отношения после непреднамеренного убийства популярной блогерши.

В новых эпизодах к актерскому составу присоединились Регина Тодоренко и звезда "Притяжения" Риналь Мухаметов. Всего второй сезон "Секретов семейной жизни" состоит из восьми серий, они будут выходить по пятницам до 25 ноября. Подробнее о первом сезоне шоу и его сходствах с триллерами 90-х годов можно почитать в рецензии "Газеты.Ru".

Сериалы,Ученик,Притяжение,Алена Михайлова,Регина Тодоренко,Риналь Мухаметов,Петр Скворцов,
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