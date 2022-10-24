Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Оскар Айзек рассказал о шансах «Лунного рыцаря» на второй сезон

Inc-News

Первая часть вышла в марте этого года.

Оскар Айзек рассказал о шансах «Лунного рыцаря» на второй сезон
Фото: Inc-NewsInc-News

Второй сезон сериала «Лунный рыцарь» может все-таки появиться. Несмотря на то, что после премьеры первого сезона прошло уже больше полугода, и от создателей на этот счет никаких обнадеживающих объявлений нет, актер Оскар Айзек полон осторожного оптимизма.

По словам артиста, сыгравшего главного героя в первой части, заявил, что второй сезон имеет реальные шансы появиться, поскольку в рядах создателей уже обсуждаются конкретные идеи и способы их воплощения.

Первый «Лунный рыцарь» вполне неплохо стартовал на сервисе Disney+ 30 марта текущего года.

Согласно сюжету, страдающий диссоциативным расстройством личности наемник Марк Спектор превращается в аватар египетского бога Луны Хонсу и пытается остановить религиозного фанатика Артура Хэрроу, служащего богине Амат.

Помимо Айзека в картине принимали участие Итан Хоук, Иэй Каламави и другие известные актеры.

Сериалы,Итан Хоук,Оскар Айзек,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители