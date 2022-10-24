Оскар Айзек рассказал о шансах «Лунного рыцаря» на второй сезон

Первая часть вышла в марте этого года.

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Второй сезон сериала «Лунный рыцарь» может все-таки появиться. Несмотря на то, что после премьеры первого сезона прошло уже больше полугода, и от создателей на этот счет никаких обнадеживающих объявлений нет, актер Оскар Айзек полон осторожного оптимизма.

По словам артиста, сыгравшего главного героя в первой части, заявил, что второй сезон имеет реальные шансы появиться, поскольку в рядах создателей уже обсуждаются конкретные идеи и способы их воплощения.

Первый «Лунный рыцарь» вполне неплохо стартовал на сервисе Disney+ 30 марта текущего года.

Согласно сюжету, страдающий диссоциативным расстройством личности наемник Марк Спектор превращается в аватар египетского бога Луны Хонсу и пытается остановить религиозного фанатика Артура Хэрроу, служащего богине Амат.