Грызня и резня: что ждет "Дом дракона" в следующем сезоне

Первый сезон фэнтези-сериала «Дом дракона» завершился на десятом эпизоде под названием «Черная королева». Финал окончательно очертил противоборствующие стороны и, что немаловажно, дал каждой из них личные мотивы для развязывания конфликта. Теперь — масштабная гражданская война. «Лента.ру» рассказывает, что произошло в «Доме дракона», как события будут разворачиваться дальше, когда ждать продолжения и кто в нем появится.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Что произошло?

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Король мертв — да здравствует король! Визерис I Таргариен, до последнего цеплявшийся за жизнь и поддерживавший хоть какой-то баланс между конкурирующими лордами Вестероса, перед уходом из жизни (который, к удивлению многих зрителей, произошел куда позже, чем ожидалось) наговорил супруге Алисенте (Оливия Кук), что видит на Железном престоле своего первого сына Эйегона (Том Глинн-Карни), при том что публично провозгласил преемницей дочь Рейниру (Эмма Д’Арси). Впрочем, сторонники Алисенты и без предсмертной речи Визериса готовились посадить Эйегона на трон и перешли к узурпации власти, как только король испустил последний вздох.

Рейнира и ее муж-дядя Дейемон (Мэтт Смит) тем временем пытаются собрать всех лордов, оставшихся верными присяге. Дейемон рвется начать военные действия, но Рейнира оттягивает кровопролитие в надежде получить массовую поддержку феодалов и сесть на престол без развязывания конфликта. Алисента и Эйегон первый шаг тоже делать не хотят, но, учитывая, как накалены страсти, спусковым крючком к полноценной войне может послужить что угодно — например, стычка двух королевских отпрысков верхом на драконах.

Итак, «Дом дракона» решил запрягать неспешно: первый сезон приквела «Игры престолов» оказался лишен сколь-нибудь масштабных, решающих баталий, да и вообще сюжетных развязок как таковых. Вместо этого шоу сосредоточилось на сложных и токсичных взаимоотношениях членов правящей династии и их окружения. Число важных действующих лиц во второй половине сезона резко подскочило — в подковерную борьбу вступили повзрослевшие дети Алисенты и Рейниры, каждый из которых в этом конфликте преследует собственные цели. Словом, и без кровавой мешанины тут очень легко запутаться в том, кто кому кем приходится и за кого воюет.

В лучших традициях как «Игры престолов», так и реальных феодальных конфликтов средневековой Европы.

Из-за фокуса на крайне запутанном узле отношений первый сезон «Дома дракона» то и дело походил на мрачную версию костюмных мелодрам типа «Бриджертонов» и «Позолоченного века», но завершающийся клиффхэнгером финал расставил точки над i. Дебютная часть сериала оказалась тревожной, нагнетающей саспенс увертюрой к неотвратимой и безжалостной междоусобной войне.

К слову, таким затянутым предисловием мы определенно обязаны недовольству фанатов от финала «Игры престолов» — тогда поклонники посчитали трансформацию королевы Дейенерис из освободительницы рабов в сжигающего целые города тирана слишком спешной и нелогичной, из-за чего в пух и прах раскритиковали концовку фэнтезийной эпопеи. К Рейнире — после всего, что героине довелось пережить за первый сезон «Дома дракона» — таких вопросов явно ни у кого не возникнет, подожги она хоть добрую половину Вестероса. Но что конкретно произойдет?

Что будет дальше?

Далее следуют спойлеры к книгам «Пламя и кровь» и «Мир льда и огня» Джорджа Р.Р. Мартина

Север вспомнит

Если дебютный сезон фокусировался в основном на многочисленных Таргариенах, близких им Веларионах и находящихся в оппозиции Хайтауэрах, вторая часть обещает охватить еще больше лордов Вестероса — в том числе семью Старков, потомки которой стали главными протагонистами «Игры престолов». Глава дома Криган Старк играет важную роль в книге «Пламя и кровь» и псевдолетописи «Мир льда и огня», на которых основан «Дом дракона» — и, вероятнее всего, займет место ключевого персонажа в продолжении.

Важную роль в продолжении сыграет сир Кристон Коль (Фабьен Франкель), бывший любовник Рейниры и прислужник Алисенты — ему предрешено стать десницей короля и возглавить его армию. Также немало эфирного времени будет уделено отношениям Рейниры и ее дяди-супруга Дейемона — на это обратила внимание одна из сценаристок шоу Сара Хесс.

Все умрут

Гражданская война в Вестеросе будет по-настоящему опустошительной, и королевская семья прочувствует это на себе: согласно первоисточнику Мартина, до ее конца не доживет ни один ведущий персонаж первого сезона. Впрочем, не исключено, что шоураннеры решат отойти от книжного сюжета.

Новый сезон непременно будет наполнен баталиями

В первоисточниках Мартина одну только Королевскую гавань, столицу всего Вестероса, осаждают и занимают несколько раз. Эпические сражения обещают быть по-настоящему волнующими еще и потому, что множество ведущих персонажей должны в них погибнуть.

Ожидаются и расправы, по уровню жестокости схожие с «Красной свадьбой» в «Игре престолов» — одно из таких событий, связанное с местью Дейемона за смерть второго сына Рейниры, должно произойти уже в самом начале второго сезона. Вояка подошлет во двор Королевской гавани убийц, которые возьмут в заложники королеву Хелейну (Фиа Сабан) и ее детей, заставив мать выбирать, кого им зарезать.

Будут шутки

Уже во время выхода первой части «Дома дракона» стало известно, что один из его шоураннеров Мигель Сапочник не примет участие в продолжении. Сценарист никак не объяснил свой уход, однако его коллега Райан Кондал намекнул, что Сапочник банально выгорел. Для второго сезона Кондал объединится с Аланом Тэйлором, который ранее, как и Сапочник, работал над «Игрой престолов».

Кондал также объявил, что в продолжении зрителей ждет более привычный для «Игры престолов» темп развития событий, и что шоураннеры больше не будут переносить действие на годы вперед и менять актерский состав. Также Кондал пообещал, что в продолжении, несмотря на разразившуюся гражданскую войну, будет больше веселых моментов.

Все затянется

В октябре Джордж Р.Р. Мартин заявил, что на историю сериала понадобится как минимум четыре сезона по десять эпизодов каждый. Телеканал HBO пока запустил в производство только вторую часть, хотя Сапочник до ухода выражал готовность растянуть «Дом дракона» и на куда большее число сезонов, превратив его в антологию: после окончания гражданской войны, прозванной «Танцем драконов», фокус может перенестись на другие поколения Таргариенов. Учитывая, что события первого сезона разворачиваются примерно за 200 лет до «Игры престолов», такая антология получится весьма объемной.

В любом случае дальше второго сезона заглядывать рано — HBO пока даже не назвал дату выхода продолжения. Впрочем, испанская газета Hoy заявила, что съемочная группа «Дома дракона» планирует работу в городе Касерес (именно там снимались все уличные сцены в Королевской гавани) в марте следующего года, — если график съемок не будет сильно отличаться от темпов производства первого сезона, то новая часть может увидеть свет уже к концу 2023-го.