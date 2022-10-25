В последние годы, предшествующие смерти британского монарха, от королевской семьи часто пытались добиться комментариев по поводу многочисленных скандалов, связанных с их именами. Так, королевский эксперт Кэти Николл в своей книге «Новые члены королевской семьи» признавалась, что королева Елизавета II до конца своей жизни так и не простила Меган Маркл и принца Гарри за желание отказаться от обязанностей главных членов монаршего клана.

«Королева была измучена сумятицей, спровоцированной их уходом», — сказано в ней.

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Королева Елизавета II посещает поминальную службу в честь принца Филиппа в сопровождении принца Эндрю в Вестминстерском аббатстве, 29 марта 2022 года, Лондоне, Англия

Ущерб её репутации, по мнению инсайдеров, нанёс и секс-скандал с принцем Эндрю, после которого ей пришлось лишить сына воинских чинов и полномочий члена королевской семьи, который должен посещать общественные и благотворительные мероприятия. Но, как сообщает близкий друг нового монарха, все эти проблемы — ничто по сравнению с тем шоком, в который 96-летнего монарха Великобритании, будь она жива, вверг бы выход пятого сезона «Короны», до премьеры которого остались считанные дни.

Инсайдер, пожелавший остаться неизвестным для широкой публики, сообщил в интервью The Sunday Times:

«Я в ужасе от того, что творит Netflix и как они очерняют королевскую семью. Это кошмарно: как будто они пытаются уничтожить их. И если задавать вопрос о том, как бы на выход новой «Короны» отреагировала недавно почившая королева, то можно сказать лишь одно — это уничтожило бы её».