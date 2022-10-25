Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+15° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
1 час назад

Опубликован тизер четвертого сезона сериала «Наследники»

Inc-News

«Наследники»Семейная сага о борьбе за власть, деньги и влияние получит продолжение в виде десяти новых эпизодов.

HBO выпустил первый тизер нового сезона своего сериала «Наследники». Ожидается, что следующие серии зрители увидят весной 2023-го года. Как явствует из видеоролика, напряжение между членами семьи Рой будет только нарастать. Её младшие члены объединились в «протестный альянс», который попытается отстранить патриарха Логана Роя (Брайан Кокс) от управления компанией Waystar Royco, которую он сам попросил их ранее покинуть.

Официальный синопсис четвёртого сезона «Наследников» гласит: «Продажа конгломерата СМИ Waystar Royco техническому визионеру Лукасу Мэтссону (Александр Скарсгард) приближается к завершению. Перспектива этой сейсмической сделки провоцирует экзистенциальные страхи и разделение в семье Рой, когда все они раздумывают на тему того, во что превратится их жизнь после продажи. Начинается борьба за власть в свете будущего ограничения их политического и культурного влияния».

В новом сезоне проекта на экране помимо Кокса и Скарсгарда можно будет увидеть Джереми Стронга, Сару Снук, Кирана Калкина, Алана Рака, Мэттью Макфэдиена, Николаса Брауна и др.

Сериалы,Видео,Наследники,Мэттью Макфэдиен,Александр Скарсгард,Николас Браун,Джереми Стронг,Сара Снук,Брайан Кокс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители