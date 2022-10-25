Опубликован тизер четвертого сезона сериала «Наследники»

«Наследники»Семейная сага о борьбе за власть, деньги и влияние получит продолжение в виде десяти новых эпизодов.

HBO выпустил первый тизер нового сезона своего сериала «Наследники». Ожидается, что следующие серии зрители увидят весной 2023-го года. Как явствует из видеоролика, напряжение между членами семьи Рой будет только нарастать. Её младшие члены объединились в «протестный альянс», который попытается отстранить патриарха Логана Роя (Брайан Кокс) от управления компанией Waystar Royco, которую он сам попросил их ранее покинуть.

Официальный синопсис четвёртого сезона «Наследников» гласит: «Продажа конгломерата СМИ Waystar Royco техническому визионеру Лукасу Мэтссону (Александр Скарсгард) приближается к завершению. Перспектива этой сейсмической сделки провоцирует экзистенциальные страхи и разделение в семье Рой, когда все они раздумывают на тему того, во что превратится их жизнь после продажи. Начинается борьба за власть в свете будущего ограничения их политического и культурного влияния».